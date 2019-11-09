"Мое сердце занято": Тина Кароль разоткровенничалась о личной жизни и воспитании сына

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица назвала главного мужчину в своей жизни

Тина Кароль сейчас много работает - певица каждую неделю восхищает эффектными образами на шоу Танцы со звездами 2019, где она выступает ведущей закулисья, а кроме того, уже активно снимается в новогодних программах и готовится к собственным гала-концертам "Різдвяна історія з Тіною Кароль". При этом артистка находит время, чтобы побыть с сыном - недавно Вениамин прилетал на каникулы в Украину и они с мамой весело провели время во Львове. В интервью "Фактам" звезда рассказала о том, как воспитывает сына, а также приоткрыла завесу над своей личной жизнью.

Тина призналась, что очень скучает по сыну, который живет и учится в Великобритании, но они часто общаются виртуально.

"Недавно у сына были двухнедельные каникулы, мы провели их вместе. Сейчас Веня отправился на занятия, но это не значит, что мы не видимся. Благодаря цифровым технологиям он со мной просыпается, со мной ложится спать, со мной одевается в школу, делает уроки… Мы неразлучны онлайн круглосуточно", - отметила певица.

По ее словам, мальчик пока не решил, кем хочет стать, а она не хочет его торопить, ведь он еще совсем юный.

"Ему скоро исполнится 11 лет, и он пока не имеет четкого представления о своем будущем. Я не подталкиваю его. Веня занимается музыкой и танцами, учится в школе. Для меня не принципиально, какое направление он выберет, главное, чтобы ребенок был счастлив", - считает Кароль.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Поделилась она и планами на празднование предстоящего дня рождения Вени.

"По нашей традиции — обязательно вместе. Соберемся с его друзьями, одноклассниками и пойдем "стреляться" в лазерный клуб. Я предлагала сменить тематику, поехать на картинги или отправиться в поход в лес, но мальчишкам очень нравятся эти лазерные бои", - говорит артистка.

Исполнительница отметила, что она не строгая мама и они с сыном живут в гармонии.

"Веня — мужчина в семье. Я даю ему такую привилегию — иногда шефствовать над нашим женским царством: няни, бабушки, мама… Но без фанатизма. Мы живем в гармонии с сыном, стараюсь быть ему лучшим другом. Никогда его не наказываю, не ругаю. Даже когда он не согласен с чем-то, стараюсь найти нужные слова и убедить. Стараюсь научить его думать, самостоятельно принимать решения и осознавать последствия", - рассказала Тина.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На вопрос об отношениях с Даном Баланом, с которым многие приписывают ей роман, певица со смехом ответила: "Мне и самой интересно. Песня "Домой", которую мы исполнили, была специально создана для Танців з зірками — Дан в образе графа Дракулы, а я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим".

Что касается сердца Кароль, оно занято только одним мужчиной - ее сыном.

"Мое сердце занято моим сыном на все сто процентов. И есть маленький уголочек, может быть один процент, для внутренних посылов. Я же девушка. Моя главная страсть — это сцена. Я не трудоголик, не помешана на своем деле. Я просто им живу. Это и есть моя любовь, моя судьба. Я все еще люблю своего мужа и на данный момент не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу. В моей жизни есть только сын и музыка. На этом точка", - заявила артистка.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Но допускает ли она второе замужество в будущем?

"Зачем что-либо отрицать? Но я не строю иллюзий и не стремлюсь к этому", - говорит Кароль.

Напомним, 10-летний сын Тины Кароль Вениамин недавно дал свое первое интервью. Мальчик рассказал о своих друзьях и увлечениях, а также признался, о чем мечтает.