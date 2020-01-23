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Сияющая Тина Кароль взволновала сексуальными изгибами в "космическом" платье

Lite » Мода 23.01.2020 - 16:45
Сияющая Тина Кароль взволновала сексуальными изгибами в "космическом" платье
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выглядело одновременно сдержанно и сексуально

Тина Кароль в последнее время все чаще делает ставку на свою сексуальность, и неизменно выигрывает. В Instagram украинская поп-дива часто публикует пикантные фото в соблазнительных нарядах и волнительных позах, не уставая дразнить своих поклонников. К примеру, недавно она появилась перед подписчиками в одном коротком кардигане, оголив спину и стройные ножки. А в этот раз Тина сфотографировалась в более сдержанном, но не мене сексуальном образе – "космическом" наряде от украинского бренда.

"Стеганое" платье оттенка металлик с ассиметричным подолом из новой весенне-летней коллекции GUDU в точности повторяет формы поп-дивы. Хоть наряд и полностью закрытый, он подчеркивает все достоинства фигуры певицы. Она дополнила сияющий образ серебряными туфлями от Yves Saint Laurent.

Ее волосы уложены в традиционные крупные волны и аккуратно заколоты с одной стороны. К слову, в этом же наряде звезда засветилась в клипе на композицию "Иди на жизнь".

Сияющая Тина Кароль взволновала сексуальными изгибами в &quot;космическом&quot; платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины буквально потеряли дар речи – их восхитило и сияющее платье звезды, и ее образ в целом.

  • Дуже гарна
  • Чем скромнее, тем сексуальнее
  • Очень красиво
  • Неперевершена
  • Королева
  • Ви неймовірна!
  • Шикарная
  • Ты как бенгальский огонь
  • Вау, какое платье. Наверное, тяжелое
  • Ты обворожительна! Примадонна Украины! Будь счастлива!
  • Волшебная
  • Девушка-мечта

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала сексуальный образ в пикантном наряде с корсетным лифом, в котором красовалась в первом выпуске проекта Голос страны 10.

Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете Ослепительная Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен
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