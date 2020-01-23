Сияющая Тина Кароль взволновала сексуальными изгибами в "космическом" платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выглядело одновременно сдержанно и сексуально

Тина Кароль в последнее время все чаще делает ставку на свою сексуальность, и неизменно выигрывает. В Instagram украинская поп-дива часто публикует пикантные фото в соблазнительных нарядах и волнительных позах, не уставая дразнить своих поклонников. К примеру, недавно она появилась перед подписчиками в одном коротком кардигане, оголив спину и стройные ножки. А в этот раз Тина сфотографировалась в более сдержанном, но не мене сексуальном образе – "космическом" наряде от украинского бренда.

"Стеганое" платье оттенка металлик с ассиметричным подолом из новой весенне-летней коллекции GUDU в точности повторяет формы поп-дивы. Хоть наряд и полностью закрытый, он подчеркивает все достоинства фигуры певицы. Она дополнила сияющий образ серебряными туфлями от Yves Saint Laurent.

Ее волосы уложены в традиционные крупные волны и аккуратно заколоты с одной стороны. К слову, в этом же наряде звезда засветилась в клипе на композицию "Иди на жизнь".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины буквально потеряли дар речи – их восхитило и сияющее платье звезды, и ее образ в целом.

Дуже гарна

Чем скромнее, тем сексуальнее

Очень красиво

Неперевершена

Королева

Ви неймовірна!

Шикарная

Ты как бенгальский огонь

Вау, какое платье. Наверное, тяжелое

Ты обворожительна! Примадонна Украины! Будь счастлива!

Волшебная

Девушка-мечта

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала сексуальный образ в пикантном наряде с корсетным лифом, в котором красовалась в первом выпуске проекта Голос страны 10.