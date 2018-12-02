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Тина Кароль выступила на М1 с грандиозным шоу-номером попурри

Lite » Звезды 02.12.2018 - 18:49

Видео: Тина Кароль показала грандиозное шое (Youtube-канал/Тина Кароль)

Украинская поп-дива Тина Кароль выступила на музыкальной премии M1 Music Awards 2018 с 11-минутным шоу-номером попурри из самых ярких песен за свою творческую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Ее выступление стало самым масштабным и зрелищным номером церемонии. Страницы в соц сетях усыпаны комментариями поклонников, которые были приятно шокированы таким грандиозным номером: "впечатляющие спецэффекты, никогда такого не видела!", "Вот так акробатический номер, Кароль, отвал челюсти!", "пацаны на кабалах! вау-вау! Наша Мадонна!", "ребята, какой вокал, Дворец Спорта трещал по швам от напора ее голоса!"

Тина Кароль выступила на М1 с грандиозным шоу-номером попурри

Фото: выступление Тины Кароль (пресс-служба)

Одним из ярких моментов шоу-номера Тины Кароль стало лазерное шоу, привезенное из Америки, специально для выступления украинской поп-дивы на премии М1.

В ходе церемонии певица была также награждена самой почетной статуэткой премии "За вклад в развитие музыкальной индустрии Украины".  

Тина Кароль выступила на М1 с грандиозным шоу-номером попурри

Фото: выступление Тины Кароль (пресс-служба)

"Счастлива получить награду "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" от М1, что не только почетно, но и очень ответственно.Я благодарна каналу, всем коллегам, своей команде, мы творим музыкальную историю вместе сейчас!" - написала Кароль в своем Инстаграм.

Отметим, что поклонники Тины также удостоились награды на премии "М1 Music Awards". Именно их отметили, как лучший фан-клуб года.

Интересно, что в этом году Тина Кароль выступила Музыкальным продюсером премии.

 

Фото: выступление Тины Кароль (пресс-служба)

Напомним, Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

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