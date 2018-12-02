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Тіна Кароль виступила на М1 з грандіозним шоу-номером попурі

Lite » Зірки 02.12.2018 - 18:49

Відео: Тіна Кароль показала грандіозне шоє (Youtube-канал/Тіна Кароль)

Українська поп-діва Тіна Кароль виступила на музичній премії M1 Music Awards 2018 з 11-хвилинною шоу-номером попурі з найяскравіших пісень за свою творчу кар'єру. Про це повідомляє прес-служба співачки.

Її виступ став найбільш масштабним і видовищним номером церемонії. Сторінки в соц мережах усипані коментарями шанувальників, які були приємно шоковані таким грандіозним номером: "вражаючі спецефекти, ніколи такого не бачила!", "Ось так акробатичний номер, Кароль, відвал щелепи!", "пацани на кабалах! вау-вау! Наша Мадонна!", "хлопці, який вокал, Палац Спорту тріщав по швах від напору її голосу!"

Тіна Кароль виступила на М1 з грандіозним шоу-номером попурі

Фото: виступ Тіни Кароль (прес-служба)

Одним з яскравих моментів шоу-номери Тіни Кароль стало лазерне шоу, привезене з Америки, спеціально для виступу української поп-діви на премії М1

У ході церемонії співачка була також нагороджена почесною статуеткою премії "За внесок у розвиток музичної індустрії України".

Тіна Кароль виступила на М1 з грандіозним шоу-номером попурі

Фото: виступ Тіни Кароль (прес-служба)

"Щаслива отримати нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" від М1, що не тільки почесно, але й дуже відповідально.Я вдячна каналу, всім колегам, своїй команді, ми творимо музичну історію разом!" - написала Кароль у своєму Instagram.

Зазначимо, що шанувальники Тіни також удостоїлися нагороди на премії "М1 Music Awards". Саме їх відзначили, як кращий фан-клуб року.

Цікаво, що в цьому році Тіна Кароль виступила Музичним продюсером премії.

 

Фото: виступ Тіни Кароль (прес-служба)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської. Але за словами Кароль вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забув російську мову, а українською говорить з акцентом.

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