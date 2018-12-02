Music Awards 2018: топ 5 наиболее красивых нарядов

Фото: М1 Music Awards (Виталий Носач, Styler)

В рейтинг также попали молодые исполнители

На M1 Music Awards 2018 сразу несколько исполнителей засветились в очень красивых и "правильных" нарядах. Об этом сообщает Styler.

Так, на пятом месте расположилась певица, экс "ВИА Гра" и писательница Надежда Мейхер. Для выхода на красную дорожку она выбрала длинное белое платье с принтом, черные туфли и откровенный верх. Дополнить образ она решила цепочкой и сумочкой.

Фото: Надежда Мейхер (Styler.rbc.ua)

На четвертом месте расположилась победительница "Евровидения" Джамала. Ее наряд был полностью черным и закрытым, однако это не мешало ей "сиять" на красной дорожке.

Фото: Джамала (Styler.rbc.ua)

На третьем месте оказалась сольная певица NK Настя Каменских, выбрав для выхода черные штаны со шлейфом, туфли на каблуках и майку из "золотой" кольчуги. Также на шее исполнительницы можно было заметить ее "имя".

Фото: Настя Каменских (Styler.rbc.ua)

На втором месте расположилась певица Злата Огневич. Перд журналистами она появилась в сверкающем платье с небольшим шлефом в туфлях на платформе.

Фото: Злата Огневич (Styler.rbc.ua)

И на первом месте наиболее красивых нарядов Music Awards 2018 оказалась подопечная продюсера Потапа – Мишель Андраде. Простое красное платье идеально подошло ей к лицу, а дополнить образ она решила большими серьгами, тонкой цепочкой и красными босоножками.

Фото: Мишель Андраде (Styler.rbc.ua)

Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина