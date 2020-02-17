Тина Кароль и Дан Балан покорили дуэтом на вечере любви шоу Голос країни-10

Пятый эфир был посвящен любви и запомнился танцем Тины Кароль и Дана Балана, невероятно мощными вокалистами и выступлением звездной гости. На слепые прослушивания пришла известная актриса сериала «Школа» Мария Кондратенко, которая исполнила хит Billie Eilish «All good girls go to hell». Девушка развернула кресла ПТП и NK и продолжает участие в шоу. Поразила тренеров и зрителей 16-летняя Зоряна Атлас, которая, несмотря на то, что недавно пережила инсульт, мощно исполнила песню Andra Day «Rise up». Своим мощным вокалом девушка развернула все 4 кресла и пошла в команду к MONATIK.

Тоня Сова из Львова

Одной из самых ярких участниц четвертого эпизода стала 21-летняя Тоня Сова из Львова, которая из-за несчастной любви заболела анорексией. «Мой бывший парень запрещал мне заниматься музыкой и говорил, что я для него толстая. Я очень увлеклась тем, чтобы стать худее. С ростом 1,59 м я весила 32 кг, была очень худой, просто таяла на глазах. В этот день, когда я хотела закончить свою жизнь, умерла во мне «Юля», а проснулась я Тоней. Этой историей я хочу сказать всем, что не надо повторять моих ошибок». Друзья называют талантливую девушку украинской Billy Eillish, однако она хочет запомниться, именно как Тоня Сова и чтобы ни с кем ее ни сравнивали. Для слепых прослушиваний Тоня выбрала хит Rihanna «Stay» и развернула кресло MONATIK.

Тоня Сова — "Stay"

Анна Безгалова с хитом Тины Кароль и Дана Балана «Домой»

Еще одна яркая участница, которая смогла сильно впечатлить тренеров и подарить им романтическое настроение - это 19-летняя Анна Безгалова, которая исполнила проникновенный хит Тины Кароль и Дана Балана «Домой». Еще перед началом слепых прослушиваний девушка призналась, что своим выступлением хочет прикоснуться к сердцам звездной пары: «Когда я смотрю на их выступления, то восхищаюсь тем, насколько они невероятно прекрасные, такие нежные друг к другу. Даже когда я просматривала «Танці з зірками», то думала, что они поцелуются. Все мы очень ждем развитие этого романа, а я особенно, потому что верю в любовь и хочу, чтобы она была повсюду». Во время проникновенного выполнения Дан и Тина развернули кресла друг друга. Кстати, Дан это сделал необычным способом - нажав кнопку певицы ногой и пошутив, что не зря занимался тхэквондо три года. На последних нотах он закружил Тину в нежном танце, а затем по просьбе зала они втроем - вместе с участницей - исполнили эту песню. Девушка выбрала команду Дана, ведь надеется, что именно он поможет ей усовершенствовать вокал.

Анна Безгалова — "Домой"

Мариам Жордания

Запомнилось зрителям и эмоциональное выступление 17-летней Мариам Жордании, которая приехала из Грузии. Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню Joss Stone «Song of a preacher man». Вокалистка пропагандирует бодипозитив: «Несмотря на то, как мы выглядим, мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Я пою с детства, однако долгое время не могла стоять на большой сцене, поскольку слышала комментарии о том, что я толстая, чувствовала большую боль и пустоту. Я считаю, что это нужно менять». В видеообращении девушку поддержала Нино Катамадзе и пожелала ей удачи на шоу. Два тренера нажали красные кнопки. «Мы повернулись, потому что у вас невероятный голос. Есть внутри что-то особенное. А когда мы повернулись, то были поражены, насколько вы харизматичная, невероятная и веселая», - прокомментировала выступление NK. А Тина Кароль, сказала, что в голосе девушки целая Вселенная, сила и свобода. Мариам выбрала команду ПТП и NK.

Мариам Жордания — "Song of a preacher man"

Сын священника Андрей Подкалюк

Поразил тренеров и 25-летний сын священника Андрей Подкалюк, который пришел на проект, чтобы вернуться к музыке. «Я первый ребенок в семье, всего нас пятеро. Так сложились обстоятельства, что родители развелись и я взял на себя ответственность за своих братьев и сестер. Я пою в ресторанах, чтобы прокормить себя и семью. Я пришел на «Голос країни» потому что хочу развивать свою музыку». Парень исполнил "Dancing with the stranger" и с первых нот развернул кресло ПТП и NK, которые заблокировали Данная Балана. К талантливому вокалисту развернулись все наставники, а Андрей выбрал команду MONATIK.

Андрей Подкалюк — "Dancing with the stranger"

Ольга Цибульская

Неожиданным сюрпризом стал выход на сцену слепых прослушиваний Ольги Цибульской, которая пришла на шоу, чтобы показать своему сыну Нестору, что упорно работая, можно достичь всего. Тренеры почти сразу узнали известную певицу, которая исполнила свой хит «Чекаю. Цьом». ПТП и NK с первых секунд нажали красную кнопку, а другие наставники поднялись со своих мест и начали подтанцовывать под зажигательные ритмы. К Оле развернулись три кресла, однако певица сказала, что отдает свое место другим талантливым вокалистам, которые только начинают свой творческий путь. Артистка пошутила, сказав, что весь украинский шоу-бизнес ее отправил на проект, чтобы она узнала, есть ли любовь между Даном и Тиной.

Ольга Цибульская на сцене Голоса страны-10

Юбилейный сезон уже запомнился сильными голосами и неординарными тембрами, за которые разгорелась нешуточная борьба между тренерами. По результатам пятого дня слепых прослушиваний, лидером стали ПТП с NK, они завоевали в свою команду пять участников, к команде MONATIKа присоединились три участника, команда Данная Балана пополнилась двумя вокалистами, а к команде Тины Кароль присоединился один участник.

Смотрите Голос країни-10 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейного сезона Голоса страны-10 узнаем в скором времени.