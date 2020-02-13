Оля Цибульская придет на слепые прослушивания шоу Голос країни-10: Это был вызов

Оля Цибульская (фото: 1+1)

Накануне выпуска Оля вместе с сыном Нестором спела вживую в студии «Сніданку з 1+1» и рассказала, почему решила принять участие в шоу

Уже в воскресенье, 16 февраля, в 21:00 во время пятого эфира Голосу країни-10 на канале «1+1» на сцене вокального шоу зрители увидят известную звезду - Олю Цибульскую. Традиционно на Голос країни приходят не только участники, которые делают первые шаги к своей мечте о большой сцене, но и известные на всю страну исполнители. В эфире «Сніданку з 1+1» Оля спела песню «Чекаю. Цьом», которую и будет исполнять на проекте. 5-летний сын Оли с удовольствием подпевал маме, заменяя Дзидзьо, с которым певица обычно исполняет эту композицию.

Оля рассказала, почему, будучи известной артисткой, решила прийти на шоу «Вся Украина смотрит «Голос країни», и я тоже слежу за эфирами и верю в выпускников проекта, потому что часто встречаю их на концертах». Также певица добавила, что большую роль в ее решении принять участие в проекте сыграл ее сын Нестор: «Это был своеобразный вызов, я считаю, что воспитывать ребенка нужно не словами, а на собственном примере. Мне было интересно попробовать себя на конкурсе. Когда ты в шоу-бизнесе давно, твои клипы набирают миллионные просмотры, в какой-то момент кажется, что все «ок», но нужно развиваться, двигаться дальше. Плюс, мне хотелось узнать, все ли по-настоящему у Тины с Даном, действительно ли у них роман». Оля добавила, что специально выбрала песню «Чекаю. Цьом», потому что с ней мог прийти любой участник, и таким образом она «замаскировалась».

А на вопрос ведущих, хочет ли Нестор петь, он решительно ответил: «Да». Мальчик добавил, что даже хотел пойти на шоу «Голос. Діти-5» и выбрал бы команду Дзидзьо. «Я думаю, что он еще в поиске. Конечно, ему очень нравится музыка. С 3,5 лет он играет на барабанах, ходит в музыкальную школу, а какую профессию выберет - посмотрим. Я точно не буду на него давить», - комментирует за кулисами певица.

Оля Цибульская выступит на сцене Голоса страны-10

В пятый день слепых прослушиваний мест в командах тренеров остается все меньше, однако мощных вокалистов, которые ждут своего выхода, по-прежнему много. А узнают ли тренеры известную певицу и продолжит ли Оля участие в шоу, телезрители узнают уже в воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».