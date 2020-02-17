Тіна Кароль та Дан Балан підкорили дуетом на вечорі любові шоу Голос країни-10

П'ятий ефір був присвячений любові і запам'ятався танцем Тіни Кароль і Дана Балана, неймовірно потужними вокалістами та виступом зіркової гості. На сліпі прослуховування прийшла відома акторка серіалу «Школа» Марія Кондратенко, яка виконала хіт Billie Eilish «All good girls go to hell». Дівчина розгорнула крісла ПТП та NK і продовжує участь у шоу. Вразила тренерів та глядачів 16-річна Зоряна Атлас, яка не дивлячись не те, що нещодавно пережила інсульт, потужно виконала пісню Andra Day «Rise up». Своїм неймовірним співом дівчина розгорнула всі 4 крісла та пішла до команди MONATIK.

Тоня Сова зі Львова

Однією з найяскравіших учасниць четвертого епізоду також стала 21-річна Тоня Сова зі Львова, яка через нещасливе кохання захворіла на анорексію. «Мій колишній хлопець забороняв мені займатися музикою та говорив, що я для нього гладка. Я дуже захопилась тим, щоб стати худішою. Зі зростом 1,59 м я важила 32 кг, була страшенно худою, просто танула на очах. В цей день, коли я хотіла закінчити своє життя, померла у мені «Юля», а прокинулась я Тонею. Цією історією я хочу сказати всім, що не треба повторювати моїх помилок». Друзі називають талановиту дівчину українською Billy Eillish, проте вона хоче запам’ятатися, саме як Тоня Сова, і щоб ні з ким її не порівнювали. Для сліпих прослуховувань Тоня обрала хіт Rihanna «Stay» та розгорнула крісло MONATIK.

Тоня Сова — "Stay"

Анна Безгалова з хітом Тіни Кароль і Дана Балана «Додому»

Ще одна яскрава учасниця, яка змогла неабияк вразити тренерів та подарувати їм романтичний настрій - це 19-річна Анна Безгалова, яка виконала проникливий хіт Тіни Кароль та Дана Балана «Домой». Ще перед початком сліпих прослуховувань дівчина зізналась, що своїм виступом хоче доторкнутися до сердець найзірковішої пари: «Коли я дивлюсь на їхні виступи, то захоплююсь тим, наскільки вони неймовірно прекрасні, такі ніжні один до одного. Навіть коли я переглядала «Танці з зірками», то гадала, що вони поцілуються. Всі ми дуже чекаємо на розвиток цього роману, а я особливо, бо вірю у кохання та хочу, щоб воно було повсюди». Під час проникливого виконання Дан та Тіна не всиділи у своїх кріслах, та розгорнули крісла одне одного. До речі, Дан це зробив у незвичний спосіб – натиснувши кнопку співачки ногою та пожартувавши, що не марно займався тхеквондо три роки. На останніх нотах він закружляв Тіну у ніжному танці, а потім на прохання зали вони втрьох – разом з учасницею – виконали цю пісню. Дівчина обрала команду Дана, адже сподівається, що саме він допоможе їй вдосконалити вокал.

Анна Безгалова — "Додому"

Маріам Жорданія

Запам’ятався глядачам й емоційний виступ 17-річної Маріам Жорданії, яка приїхала з Грузії. Для сліпих прослуховувань дівчина обрала пісню Joss Stone «Song of a preacher man». Вокалістка пропагує бодіпозитив: «Незважаючи на те, як ми виглядаємо, ми маємо приймати себе такими, якими ми є. Я співаю з дитинства, проте довгий час не могла стояти на великій сцені, оскільки чула коментарі про те, що я гладка, відчувала великий біль та порожнечу. Я вважаю, що це потрібно змінювати». У відеозверненні дівчину підтримала Ніно Катамадзе та побажала їй успіху на шоу. Два тренери натиснули червоні кнопки. «Ми повернулися, бо ви маєте неймовірний голос. Щось є всередині особливе. А коли ми повернулися, то були вражені, наскільки ви харизматична, неймовірна та весела», - прокоментувала виступ NK. А Тіна Кароль, сказала, що у голосі дівчини цілий Всесвіт, сила та свобода. Маріам обрала команду ПТП та NK.

Маріам Жорданія — "Song of a preacher man"

Син священика Андрій Подкалюк

Вразив тренерів і 25-річний син священика Андрій Подкалюк, який розгорнув усі чотири тренерські крісла. «Я перша дитина у родині, усього нас п’ятеро. Так склалися обставини, що батьки розлучилися, і я взяв на себе відповідальність за своїх братів та сестер. Я співаю у ресторанах, щоб прогодувати себе та родину», - розповів вокаліст. Хлопець потужно виконав "Dancing with the stranger", і за нього розгорнулася запекла боротьба тренерів. ПТП та NK навіть заблокували крісло Дана Балана, аби той не зміг змагатися за учасника. Врешті Андрій обрав команду MONATIK.

Андрій Подкалюк — "Dancing with the stranger"

Ольга Цибульська

Несподіваним сюрпризом став вихід на сцену сліпих прослуховувань Ольги Цибульської, яка прийшла на шоу, щоб показати своєму синові Несторові, що наполегливо працюючи, можна досягти усього. Тренери майже одразу впізнали відому співачку, яка виконала власний хіт «Чекаю. Цьом». ПТП та NK з перших секунд натиснули червону кнопку, а інші наставники піднялися зі своїх місць та почали підтанцьовувати під запальні ритми. До Олі розгорнулися три крісла, проте співачка сказала, що віддає своє місце іншим талановитим вокалістам, які тільки розпочинають свій творчий шлях. Артистка пожартувала, сказавши, що весь український шоу-бізнес її відправив на проект, щоб вона дізналась, чи є кохання між Даном та Тіною.

Ольга Цибульська на сцені Голосу країни-10

Ювілейний сезон вже відзначився сильними голосами та неординарними тембрами, за які розгорілася неабияка боротьба між тренерами. За результатами п’ятого дня сліпих прослуховувань, лідером стали ПТП з NK, вони вибороли до своєї команди п’ять учасників, до команди MONATIKа приєдналися три учасники, команда Дана Балана поповнилася двома вокалістами, а до команди Тіни Кароль приєднався один учасник.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться Голос країни кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».