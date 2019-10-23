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Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 22:37
Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в необычном серебристом платье

Тина Кароль заинтриговала поклонников новостью – певица объявила о выходе нового сингла, презентация которого запланирована на пятницу, 25 октября. Украинская поп-дива решила подразнить фанов портретными фото в необычном образе – обилие глиттера на руках и лице певице лишь добавило таинственности ее образу. На новом снимке , которым сопровождался очередной анонс выхода песни, певица красуется в "стеганом" серебристом платье.

Блестящий наряд идеально сел по фигуре звезды, подчеркнув ее волнующие изгибы. Поклонники тут же сравнили Тину в русалкой, вышедшей на берег.

Ее волосы были уложены в красивые, идеально аккуратные волны. Гладкая, ровная кожа, которая будто сияет изнутри, сатиновая помада с заметным металлическим оттенком выделила губы, пушистые черные ресницы довершили макияж звезды.

Тина Кароль в блестящем &quot;платье русалки&quot; покорила сексапильными изгибами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Комплименты посыпались на Тину как снежная лавина. Поклонники пришли в восторг от нового образа своего кумира.

  • Стильная, гламурная, модная, красивая, классная!
  • Божественная и прекрасная Тина
  • Шикарная
  • Платье просто бомба
  • Шикарная наша, любим тебя
  • Русалка
  • Плаття у Тини шик
  • Очень сильно красивая
  • Рыбка золотая
  • Дива
  • Прекрасная

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль соблазнила сеть кадрами в халате. Она приспустила линию плеча и кокетливо оголила грудь на камеру.

Также обольстительная Тина Кароль пленила утонченным луком в платье с экстремальным декольте.

"Прекрасное создание": Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в роскошном платье Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде
Новости Украины Тина Кароль
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