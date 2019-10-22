ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Красота в деталях": Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 19:34
"Красота в деталях": Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пикантный кадр вызвал настоящий фурор в сети

Тина Кароль разошлась не на шутку и едва ли не каждый день балует своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах. Для каждого эфира Танцев со звездами 2019 певица и ведущая выбирает новый стильный наряд, соблазняя аппетитными формами и слепящей красотой. А на новом фото в Instagram артистка и вовсе запечатлена в ванной в халате и с полотенцем на голове!

Тина опубликовала фотоколлаж из двух пикантных снимков. На одном она игриво приспустила халат с плеч, придерживая его рукой на пышной груди, а на другом кокетливо касается рукой своих губ.

Отметим, что в кадре Кароль предстала с нежным макияжем и лаконичными украшениями на шее и пальце.

&quot;Красота в деталях&quot;: Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

К слову, это фото очень напоминает кадры из знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино.

Соблазнительное фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков звезды и тут же набрало десятки тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

  • Умирая люблю
  • Тина, убиваешь
  • Ох мама мия. Ну что за неземная? В тебе нежность
  • Я давно ждала подобное. Шикарная
  • о май гад
  • растопила мое сердце
  • .. Вот это поворот!
  • Одна эстетика
  • Красота в деталях
  • Огонёк, нет, костёр
  • Эти ключицы,аааа. Такая нежная и красивая
  • Тина, где можно приобрести билет на такую твою фотосессию!? Хоть бы одним глазком поглядеть. Это же капееееец как красиво!
  • Милое создание
  • Я в шоке, какая сногсшибательная

&quot;Красота в деталях&quot;: Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания единственного сына Вениамина. По словам певицы, мальчик растет копией отца, она видит, как ребенок быстро взрослеет и становится самостоятельным и ответственным. Это заставляет артистку гордиться 10-летним Веней.

Ранее Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.

Lady in red: сексапильная Тина Кароль пленила роскошным декольте и стройными ногами "Жить, а не бояться": Тина Кароль раскрыла секреты воспитания сына
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь