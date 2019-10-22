"Красота в деталях": Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото

Пикантный кадр вызвал настоящий фурор в сети
Тина Кароль разошлась не на шутку и едва ли не каждый день балует своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах. Для каждого эфира Танцев со звездами 2019 певица и ведущая выбирает новый стильный наряд, соблазняя аппетитными формами и слепящей красотой. А на новом фото в Instagram артистка и вовсе запечатлена в ванной в халате и с полотенцем на голове!
Тина опубликовала фотоколлаж из двух пикантных снимков. На одном она игриво приспустила халат с плеч, придерживая его рукой на пышной груди, а на другом кокетливо касается рукой своих губ.
Отметим, что в кадре Кароль предстала с нежным макияжем и лаконичными украшениями на шее и пальце.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
К слову, это фото очень напоминает кадры из знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино.
Соблазнительное фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков звезды и тут же набрало десятки тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания единственного сына Вениамина. По словам певицы, мальчик растет копией отца, она видит, как ребенок быстро взрослеет и становится самостоятельным и ответственным. Это заставляет артистку гордиться 10-летним Веней.
Ранее Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.