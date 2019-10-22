"Красота в деталях": Тина Кароль в халате на голое тело ошеломила игривым фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пикантный кадр вызвал настоящий фурор в сети

Тина Кароль разошлась не на шутку и едва ли не каждый день балует своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах. Для каждого эфира Танцев со звездами 2019 певица и ведущая выбирает новый стильный наряд, соблазняя аппетитными формами и слепящей красотой. А на новом фото в Instagram артистка и вовсе запечатлена в ванной в халате и с полотенцем на голове!

Тина опубликовала фотоколлаж из двух пикантных снимков. На одном она игриво приспустила халат с плеч, придерживая его рукой на пышной груди, а на другом кокетливо касается рукой своих губ.

Отметим, что в кадре Кароль предстала с нежным макияжем и лаконичными украшениями на шее и пальце.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

К слову, это фото очень напоминает кадры из знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино.

Соблазнительное фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков звезды и тут же набрало десятки тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

Умирая люблю

Тина, убиваешь

Ох мама мия. Ну что за неземная? В тебе нежность

Я давно ждала подобное. Шикарная

о май гад

растопила мое сердце

.. Вот это поворот!

Одна эстетика

Красота в деталях

Огонёк, нет, костёр

Эти ключицы,аааа. Такая нежная и красивая

Тина, где можно приобрести билет на такую твою фотосессию!? Хоть бы одним глазком поглядеть. Это же капееееец как красиво!

Милое создание

Я в шоке, какая сногсшибательная

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания единственного сына Вениамина. По словам певицы, мальчик растет копией отца, она видит, как ребенок быстро взрослеет и становится самостоятельным и ответственным. Это заставляет артистку гордиться 10-летним Веней.

Ранее Тина Кароль покорила утонченным образом в платье с внушительным декольте.