ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Космическая девочка": "блестящая" Тина Кароль всполошила сеть неожиданной новостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 14:36
"Космическая девочка": "блестящая" Тина Кароль всполошила сеть неожиданной новостью
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала "мерцающее" фото

Тина Кароль вызывает интерес поклонников не только своими перевоплощениями в эфирах шоу Танцы со звездами 2019 и образами со светских мероприятий и концертов, но и искусно томит их в ожидании музыкальных новинок и новостей с творческого фронта. Фаны всегда с замиранием сердца ждут выхода новых песен и клипов, ведь в последнее время поп-дива сменила не только образ, но и репертуар. Например, в августе она выпустила клип на игривую песню "Вабити", а ведь таких композиций давно небыло в программе звезды! Теперь же поклонники замерли в ожидании очередного хита.

На странице в Instagram артистка объявила о премьере новой композиции под названием "Иди на жизнь". Релиз запланирован на 25 октября, пятницу.

Радостную новость артистка сопроводила эффектным портретным фотопостером. На ее рукам и лице можно увидеть обилие серебряных блесток и шиммера. В макияже Тины традиционно акцент сделан на красные губы, на которых, к слову также можно рассмотреть мерцающие частички.

&quot;Космическая девочка&quot;: &quot;блестящая&quot; Тина Кароль всполошила сеть неожиданной новостью

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг как от известия от своего кумира, так и от внешнего вида поп-дивы. Комплименты в комментариях не иссякали. Также фаны оговорились, что песня уже прозвучала во время крайнего концерта "Вечернего квартала".

  • Восхитительна!
  • Очень красиво
  • Нереально красиво! Космос!
  • Просто невероятная
  • Женщина-загадка
  • Волшебница
  • Ты космос
  • Нереально волшебная фотка
  • Блесточка
  • Космическая девочка. Очень ждем!
  • Нереальная. Взгляд - целый космос

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть фото в одном халате. Певица оголила грудь и плечо.

Напомним, что Тина Кароль поделилась главными постулатами в воспитания любимого сына Вениамина.

"Какая же шикарная!" Тина Кароль соблазняет образом в платье с "голой" спиной Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь