"Космическая девочка": "блестящая" Тина Кароль всполошила сеть неожиданной новостью

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала "мерцающее" фото

Тина Кароль вызывает интерес поклонников не только своими перевоплощениями в эфирах шоу Танцы со звездами 2019 и образами со светских мероприятий и концертов, но и искусно томит их в ожидании музыкальных новинок и новостей с творческого фронта. Фаны всегда с замиранием сердца ждут выхода новых песен и клипов, ведь в последнее время поп-дива сменила не только образ, но и репертуар. Например, в августе она выпустила клип на игривую песню "Вабити", а ведь таких композиций давно небыло в программе звезды! Теперь же поклонники замерли в ожидании очередного хита.

На странице в Instagram артистка объявила о премьере новой композиции под названием "Иди на жизнь". Релиз запланирован на 25 октября, пятницу.

Радостную новость артистка сопроводила эффектным портретным фотопостером. На ее рукам и лице можно увидеть обилие серебряных блесток и шиммера. В макияже Тины традиционно акцент сделан на красные губы, на которых, к слову также можно рассмотреть мерцающие частички.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг как от известия от своего кумира, так и от внешнего вида поп-дивы. Комплименты в комментариях не иссякали. Также фаны оговорились, что песня уже прозвучала во время крайнего концерта "Вечернего квартала".

Восхитительна!

Очень красиво

Нереально красиво! Космос!

Просто невероятная

Женщина-загадка

Волшебница

Ты космос

Нереально волшебная фотка

Блесточка

Космическая девочка. Очень ждем!

Нереальная. Взгляд - целый космос

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть фото в одном халате. Певица оголила грудь и плечо.

Напомним, что Тина Кароль поделилась главными постулатами в воспитания любимого сына Вениамина.