"Прекрасное создание": Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в роскошном платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица посетила концерт Вечернего квартала в соблазнительном образе

Тина Кароль - настоящая икона стиля и та еще соблазнительница! Каждый ее выход в свет будоражит и восхищает поклонников, ведь в последнее время певица выбирает откровенные и соблазнительные наряды. Так, на днях она появилась в эффектном полосатом платье с пикантными вырезами в районе груди и живота, которое отлично подчеркнуло достоинства фигуры знаменитости. На концерте "Вечернего квартала" в Киеве она также блистала в роскошном наряде.

Для выхода в свет Тина выбрала элегантное черное платье в пол с сексапильным разрезом на бедре и очень глубоким декольте. Шикарный наряд выгодно подчеркнул пышный бюст артистки и точеные изгибы ее тела. Дополняют лук красиво уложенные локоны и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль сделала несколько ярких кадров за кулисами, на некоторых из них она повернулась спиной к камере и игриво смотрит из-за плеча.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В комментариях к посту подписчики звезды не скупились на похвалу и комплименты, называя ее королевой и пантерой.

Тина Григорьевна Кароль,хочу сказать Вам,шо незаконно быть настолько секси и красивой!!!

Королева. Как всегда невероятная

Пантеера

Кошечка

И волосы твои летали, как на обложке глянца

Невероятно красивая

Просто прелесть!!!!

Богиня

Тинааа секси-мать

Роскошная во всех отношениях!

Сто раз говорила и ещё скажу: КАК СИЛЬНО ТЕБЕ ИДЁТ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ!

Прекрасное создание очей очарование!!!

Наша неземная красота

Прям Нереальная....

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль соблазнила образом в платье с "голой" спиной от украинского дизайнера.

Также Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сыночка Вениамина, который сейчас пребывает в Великобритании.