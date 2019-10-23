Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у незвичайному сріблястому платті

Тіна Кароль заінтригувала прихильників новиною – співачка оголосила про вихід нового синглу, презентація якого запланована на п'ятницю, 25 жовтня. Українська поп-діва вирішила подражнити шанувальників портретними фото в незвичному образі – велика кількість гліттера на руках і обличчі співачки лише додала таємничості її образу. На новому знімку, яким супроводжувався черговий анонс виходу пісні, співачка красується в "стьобаному" сріблястому платті.

Блискуче вбрання ідеально сіло по фігурі зірки, підкресливши її хвилюючі вигини. Шанувальники тут же порівняли Тіну в русалкою, яка вийшла на берег.

Її волосся було укладене в красиві, ідеально акуратні хвилі. Гладка, рівна шкіра, яка ніби сяє зсередини, сатинова помада з помітним металевим відтінком виділила губи, пухнасті чорні вії довершили макіяж зірки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Компліменти посипалися на Тіну як снігова лавина. Шанувальники прийшли в захват від нового образу свого кумира.

Стильна, гламурна, модна, гарна, класна!

Божественна і прекрасна Тіна

Шикарна

Плаття просто бомба

Шикарна наша, любимо тебе

Русалка

Плаття у Тіні шик

Дуже красива

Рибка золота

Діва

Прекрасна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила мережу кадрами в халаті. Вона спустила лінію плеча і кокетливо оголила груди на камеру.

Також зваблива Тіна Кароль полонила витонченим луком в сукні з екстремальним декольте.