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Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.10.2019 - 22:37
Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у незвичайному сріблястому платті

Тіна Кароль заінтригувала прихильників новиною – співачка оголосила про вихід нового синглу, презентація якого запланована на п'ятницю, 25 жовтня. Українська поп-діва вирішила подражнити шанувальників портретними фото в незвичному образі – велика кількість гліттера на руках і обличчі співачки лише додала таємничості її образу. На новому знімку, яким супроводжувався черговий анонс виходу пісні, співачка красується в "стьобаному" сріблястому платті.

Блискуче вбрання ідеально сіло по фігурі зірки, підкресливши її хвилюючі вигини. Шанувальники тут же порівняли Тіну в русалкою, яка вийшла на берег.

Її волосся було укладене в красиві, ідеально акуратні хвилі. Гладка, рівна шкіра, яка ніби сяє зсередини, сатинова помада з помітним металевим відтінком виділила губи, пухнасті чорні вії довершили макіяж зірки.

Тіна Кароль у блискучій &quot;сукні русалки&quot; підкорила сексапільними вигинами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Компліменти посипалися на Тіну як снігова лавина. Шанувальники прийшли в захват від нового образу свого кумира.

  • Стильна, гламурна, модна, гарна, класна!
  • Божественна і прекрасна Тіна
  • Шикарна
  • Плаття просто бомба
  • Шикарна наша, любимо тебе
  • Русалка
  • Плаття у Тіні шик
  • Дуже красива
  • Рибка золота
  • Діва
  • Прекрасна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила мережу кадрами в халаті. Вона спустила лінію плеча і кокетливо оголила груди на камеру.

Також зваблива Тіна Кароль полонила витонченим луком в сукні з екстремальним декольте.

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Новини України Тіна Кароль
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