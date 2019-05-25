"Теперь можно шалить": Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения

Известной телеведущей исполнилось 40 лет
Известная украинская телеведущая и актриса, а также счастливая жена и мама двоих детей Маша Ефросинина отмечает 25 мая юбилей - ей исполнилось 40 лет. Как призналась ранее знаменитость, с возрастом она избавилась от комплексов и стала более смелой - так, накануне знаменательного дня артистка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Теперь же она подтвердила свои слова еще одним пикантным снимком, который опубликовала в Instagram.
На фото Маша без макияжа сидит на кухонном столе в одной розовой ночнушке, которую игриво приспустила с одного плеча, а также сексуально закинула ногу на ногу.
"Ну, что ж, теперь можно шалить!!! #40", - подписала дерзкий кадр именинница.
Фото: Маша Ефросинина отмечает 40-летие (instagram.com/mashaefrosinina)
Конечно же, ее принялись активно поздравлять в комментариях - в том числе и звездные друзья ведущей.
Простые поклонники тоже не остались в стороне и оставили множество теплых слов и душевных пожеланий своей любимице. Многие также отметили, что Маша просто потрясающе выглядит - намного моложе своих 40 лет.
Напомним, Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.