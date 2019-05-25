"Теперь можно шалить": Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения

Известная украинская телеведущая и актриса, а также счастливая жена и мама двоих детей Маша Ефросинина отмечает 25 мая юбилей - ей исполнилось 40 лет. Как призналась ранее знаменитость, с возрастом она избавилась от комплексов и стала более смелой - так, накануне знаменательного дня артистка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Теперь же она подтвердила свои слова еще одним пикантным снимком, который опубликовала в Instagram.

На фото Маша без макияжа сидит на кухонном столе в одной розовой ночнушке, которую игриво приспустила с одного плеча, а также сексуально закинула ногу на ногу.

"Ну, что ж, теперь можно шалить!!! #40", - подписала дерзкий кадр именинница.

Фото: Маша Ефросинина отмечает 40-летие (instagram.com/mashaefrosinina)

Конечно же, ее принялись активно поздравлять в комментариях - в том числе и звездные друзья ведущей.

"Прекрасная!!! С днем рождения! Будь здоровая и счастливая!" - пишет Оля Полякова.

"С Днем Рождения!!!" - вторит ей Вера Брежнева.

"С прекрасным Рождением, Маша! Шали, восхищай, вдохновляй!" - желает Лилия Ребрик.

"С днем рождения, Маша!" - Алена Шоптенко.

"С днем рождения, красавица", - Наталья Могилевская.

"Машенька!!! с днем рождения, счастья безграничного во всех его проявлениях", - жена Монатика Ирина Демичева.

Простые поклонники тоже не остались в стороне и оставили множество теплых слов и душевных пожеланий своей любимице. Многие также отметили, что Маша просто потрясающе выглядит - намного моложе своих 40 лет.

"Щоб всім так виглядати в 40!"

"Марийка, любая 20 летняя девочка мечтает в 40 быть как вы! Спасибо, что вдохновляете миллионы женщин!"

"Хочу в #40 быть такой же роскошной. Всех благ вам - вы пример прекрасной леди. Вы мотивация"

"Красотка!! С днем рождения, Маша!!! Продолжайте в том же духе, радовать поклонников и бесить врагов!"

"Божественная Маша, будьте счастливы!!!"

"С Днём рождения, Маша!!! Шалите себе и другим во благо!"

"Чудесная Марийка! Спасибо за вдохновение!!!"

"Маша, с Днем Рождения! Какая же Вы крутая"

"С Днем рождения!!! Чтобы следующие 40 были не менее интересными и захватывающими"

Фото: Маша Ефросинина (elle.ua)

Напомним, Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.