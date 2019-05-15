"Это вызывает большой страх": Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой (видео)

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина призывает каждого родителя быть другом своему ребенку

Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам, у которых есть дети-подростки и они сейчас сдают ЗНО, а также ДПА. Украинская телеведущая записала большое видео с важным заявлением, как мама 14-летней дочери (Нана).

Так, Ефросинина отметила, что у нее вызывает большое беспокойство гонка детей за хорошими оценками и аттестатами. Телеведущая отмечает, что есть более важные вещи на пути достижения успеха в жизни, чем просто хороший аттестат. Более того, с такой "гонкой" дети просто-напросто губят свое здоровье.

"Я не знаю, как ваши дети, но то, что я вижу по своей дочери, по детям всех своих знакомых при подготовке к ДПА, ЗНО, я понимаю, что дети находятся сейчас под страшнейшим психологическим давлением. Настолько сильным, что у детей вообще отсутствует ощущение жизни, радости жизни. Они скрупулезно, отчаянно, без сна, без еды готовятся к этим экзаменам. Такое впечатление, что от этого зависит в принципе их жизнеспособности и прочее. Хотя я считаю, что это сильнейший удар еще и по здоровью. Мне кажется, что мы с вами, родители, должны их поддержать, помочь и всячески им объяснять, что от этого жизнь не остановится. От исхода сдачи экзаменов и от того, как это произойдет, что мир не рухнет, что нашу планету не захватят инопланетяне. Дети борятся за хорошие оценки на этих экзаменах. И честно говоря, у меня это вызывает большой страх", - обращается Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина записала очень важное обращение к родителям в преддверии сдачи школьных экзаменов #МашаЕфросинина



Part 1 pic.twitter.com/U6XUL0TMlc — MyGlamWish (@glam_wish) May 15, 2019

Далее телеведущая опубликовала письмо от директора школы к родителям. И очень посоветовала его прочесть!

"Я не знаю, многие ли ко мне прислушаются. Я понимаю также и отдаю себе отчет, что так просто огромный пласт стереотипов и общественного мнения и всего, что навязано десятками лет в школах, просто так не разрушить. Тем не менее, если хотя бы некоторые из вас займут мою точку зрения и будут в этот период своим детям говорить, что они у них самые прекрасные, несмотря на оценки. Что вы любите их больше всех. И любите не за отметки, не за аттестат, ЗНО или ДПА. А за то, что эти дети у вас прекрасные, талантливые, открытые".

"Сегодня главный показатель человека, нынешнего подростка – это умение быть сострадательным, неравнодушным, умение замечать мир вокруг себя, увлекаться чем-то и коммуницировать со своими друзьями… Это важный фундамент в формировании своего пути. Оставаться человеком! Не зашоренным, забитым тем, что тебя постоянно "тыкают"… Хотя бы вы станьте друзьями и поддержите их. Пускай ряды здравомыслящих, адекватных мам пополняются!" – подытожила Ефросинина.

Маша Ефросинина записала очень важное обращение к родителям в преддверии сдачи школьных экзаменов #МашаЕфросинина



Part 2 pic.twitter.com/6JGD1GsfkN — MyGlamWish (@glam_wish) May 15, 2019

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась жизненными уроками мудрой мамы.

Кстати, до этого Маша Ефросинина похвасталась кулинарными талантами 15-летней дочки Наны.