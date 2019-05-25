"Тепер можна пустувати": Єфросиніна схвилювала пікантним фото в день народження

Відомій телеведучій виповнилося 40 років
Відома українська телеведуча і актриса, а також щаслива дружина і мама двох дітей Маша Єфросиніна відзначає 25 травня ювілей - їй виповнилося 40 років. Як зізналася раніше знаменитість, з віком вона позбулася комплексів і стала сміливішою - так, напередодні знаменного дня артистка знялася у відвертій фотосесії для глянцевого журналу. Тепер же вона підтвердила свої слова ще одним пікантним знімком, який опублікувала в Instagram.
На фото Маша без макіяжу сидить на кухонному столі в одній рожевій нічній сорочці, яку грайливо спустила з одного плеча, а також сексуально закинула ногу на ногу.
"Ну, що ж, тепер можна пустувати!!! #40", - підписала зухвалий кадр іменинниця.
Фото: Маша Єфросиніна відзначає 40-річчя (instagram.com/mashaefrosinina)
Звичайно ж, її почали активно вітати в коментарях - у тому числі і зоряні друзі ведучої.
Прості шанувальники теж не залишилися осторонь і залишили безліч теплих слів та щирих побажань своїй улюблениці. Багато також зазначили, що Маша просто приголомшливо виглядає - набагато молодше за свої 40 років.
Фото: Маша Єфросиніна (elle.ua)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала деталі весілля Потапа і Насті Каменських.
Раніше Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.