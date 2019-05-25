"Тепер можна пустувати": Єфросиніна схвилювала пікантним фото в день народження

Відома українська телеведуча і актриса, а також щаслива дружина і мама двох дітей Маша Єфросиніна відзначає 25 травня ювілей - їй виповнилося 40 років. Як зізналася раніше знаменитість, з віком вона позбулася комплексів і стала сміливішою - так, напередодні знаменного дня артистка знялася у відвертій фотосесії для глянцевого журналу. Тепер же вона підтвердила свої слова ще одним пікантним знімком, який опублікувала в Instagram.

На фото Маша без макіяжу сидить на кухонному столі в одній рожевій нічній сорочці, яку грайливо спустила з одного плеча, а також сексуально закинула ногу на ногу.

"Ну, що ж, тепер можна пустувати!!! #40", - підписала зухвалий кадр іменинниця.

Фото: Маша Єфросиніна відзначає 40-річчя (instagram.com/mashaefrosinina)

Звичайно ж, її почали активно вітати в коментарях - у тому числі і зоряні друзі ведучої.

"Прекрасна!!! З днем народження! Будь здорова і щаслива!" - пише Оля Полякова.

"З Днем Народження!!!" - вторить їй Віра Брежнєва.

"З прекрасним Народженням, Маша! Шалі, восхищай, вдохновляй!" - бажає Лілія Ребрик.

"З днем народження, Маша!" - Олена Шоптенко.

"З днем народження, красунечка", - Наталя Могилевська.

"Машенька!!! з днем народження, щастя безмежного в усіх його проявах", - дружина Монатіка Ірина Демічева.

Прості шанувальники теж не залишилися осторонь і залишили безліч теплих слів та щирих побажань своїй улюблениці. Багато також зазначили, що Маша просто приголомшливо виглядає - набагато молодше за свої 40 років.

"Щоб всім так виглядати в 40!"

"Марійка, будь 20 річна дівчинка мріє бути 40 як ви! Спасибі, що надихаєте мільйони жінок!"

"Хочу #40 бути такою розкішною. Всіх благ вам - ви приклад прекрасної леді. Ви мотивація"

"Красуня!! З днем народження, Маша!!! Продовжуйте в тому ж дусі, радувати шанувальників і бісити ворогів!"

"Божественна Маша, будьте щасливі!!!"

"З Днем народження, Маша!!! Шалійте собі і іншим на благо!"

"Чудова Марійка! Дякую за натхнення!!!"

"Маша, з Днем Народження! Яка ж Ви крута"

"З Днем народження!!! Щоб наступні 40 були не менш цікавими і захоплюючими"

Фото: Маша Єфросиніна (elle.ua)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала деталі весілля Потапа і Насті Каменських.

Раніше Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.