Восхитительная Маша Ефросинина в роскошном платье украсила обложку глянца

Ведущая призвала избавиться от комплексов и полюбить себя
Маша Ефросинина - настоящий эталон красоты, женственности и стиля для многих женщин. Она регулярно восхищает поклонников эффектными нарядами и с удовольствием делится жизненной мудростью на семинарах и своей страничке в Instagram. Очаровательная ведущая приняла участие в съемке для глянца и украсила обложку июньского номера журнала Elle, которую и показала своим подписчикам.
39-летняя Маша позировала в роскошном атласном платье красного цвета с глубоким декольте и пикантными разрезами на бедрах, которые подчеркнули ее стройные ножки. В подписи к публикации она призналась, что раньше у нее была куча комплексов и она ни за что не стала бы сниматься в подобной фотосессии, однако с возрастом она смогла принять и полюбить себя. Знаменитость призвала всех женщин сделать то же самое.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Please Welcome!!! Моя третья обложка Elle... И знаете что? Если бы мне в 20 или в 30 сказали, что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издевкой - тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава... Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В СЕБЯ! Собственно и наш с @elle_ukraine разговор об этом! " - откровенно поделилась Ефросинина.
Всего за час публикация набрала более 6 тысяч лайков и множество комментариев. Фолловеры восхищаются красотой Маши и благодарят ее за вдохновение.
Напомним, стильная Маша Ефросинина очаровала ярким неоновым "луком".
Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.
Кстати, Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери Наны.