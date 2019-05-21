Восхитительная Маша Ефросинина в роскошном платье украсила обложку глянца

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая призвала избавиться от комплексов и полюбить себя

Маша Ефросинина - настоящий эталон красоты, женственности и стиля для многих женщин. Она регулярно восхищает поклонников эффектными нарядами и с удовольствием делится жизненной мудростью на семинарах и своей страничке в Instagram. Очаровательная ведущая приняла участие в съемке для глянца и украсила обложку июньского номера журнала Elle, которую и показала своим подписчикам.

39-летняя Маша позировала в роскошном атласном платье красного цвета с глубоким декольте и пикантными разрезами на бедрах, которые подчеркнули ее стройные ножки. В подписи к публикации она призналась, что раньше у нее была куча комплексов и она ни за что не стала бы сниматься в подобной фотосессии, однако с возрастом она смогла принять и полюбить себя. Знаменитость призвала всех женщин сделать то же самое.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Please Welcome!!! Моя третья обложка Elle... И знаете что? Если бы мне в 20 или в 30 сказали, что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издевкой - тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава... Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В СЕБЯ! Собственно и наш с @elle_ukraine разговор об этом! " - откровенно поделилась Ефросинина.

Всего за час публикация набрала более 6 тысяч лайков и множество комментариев. Фолловеры восхищаются красотой Маши и благодарят ее за вдохновение.

"Маша, восхищаюсь вами, вашими проектами, вашей социальной позицией, внешним видом и физической формой, целеустремленностью, силой воли. Вы вдохновляете. Спасибо вам за это!!!"

"Маша, я Вас обожнюю, ви така красива, добра та мудра жінка"

"Розкішна, вишукана, ніжна і водночас вольова і сильна, рішуча жінка. Марія, Ви МОЛОДЕЦЬ!!!"

"Машенька, у Вас нет недостатков"

"Шикарный образ! Напоминаете голливудских див времён Золотого кино"

"Ви неймовірна!І червоний це ваш колір! Дуже гарна і спокуслива"

"Шикарная Наша Маша"

"Мария, Вы - огонь! Я Вами восхищаюсь"

"Красивая безумно!"

"Спершу не впізнала Вас! Богиня, красуня! Ви для мене - еталон справжньої жінки!"

"Очень красиво и женственно!"

"Маша, вы шикарно выглядите. Большой и пример и сумашедшая мотивация"

"Просто слов нет, как это красиво"

"Потрясающий образ ... потрясающая Вы"

"Маша, ви мій ідеал краси і стилю"

Напомним, стильная Маша Ефросинина очаровала ярким неоновым "луком".

Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.

Кстати, Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери Наны.