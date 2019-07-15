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В тельняшке и трусиках: Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 12:58
В тельняшке и трусиках: Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица порадовала поклонников чувственными снимками

Надя Дорофеева может похвастаться стройной фигурой и точеными формами, которые позволяют певице носить вещи любого стиля и выглядеть при этом изящно и сногсшибательно. Хоть в повседневной жизни девушка предпочитает трендовые наряды в молодежном стиле и в ее гардеробе имеется немало одежды оверсайз и платьев свободного кроя, на фотосессиях девушка поражает своей откровенностью, демонстрируя волнующие изгибы во всей красе.

Звезда решила подразнить поклонников свежим фотосетом, для которого позировала в тельняшке и трусиках с высокой линей талии. Горячие фото появились на страничке Нади в Instagram.

Девушка дополнила образ сексуальной морячки кепкой с вышитыми буква. На одном из фото она кокетливо приспустила тельняшку и осталась в коротком белом топе и трусиках. На другом – игриво позирует на яхте, демонстрируя длинные стройные ножки и плоский животик.

В тельняшке и трусиках: Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Макияж знаменитости выполнен в естественных тонах, что лишь подчеркнуло ее природную красоту, а волосы уложенные в стильные морские волны.

В тельняшке и трусиках: Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Лето, ну неее, мы так не договаривались. Верни вот это вот - "блин, как жарко", - пожаловалась она на погоду.

Поклонники не смогли отвести взгляд от чувственной Нади. Они поспешили сообщить ей комментариях, что девушка покорила их своим внешним видом и формами.

В тельняшке и трусиках: Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какая же ты красивая я просто не могу", "Хочу стать на день Дантесом", "Красотка! Самая лучшая!", "Блин, как круто!", "Ну, что сказать, как всегда богиня!", "Надя, ти як завжди неймовірна", "Какая горячая штучка!", "Надя, вы прекрасны", "Шикарная очень", "Очень сексуальная", "Вы шикарная девушка", "Прекрасная!" - писали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева покорила дерзким образом в стиле милитари. Она позировала в топе, оголив плоский животик.

Также счастливая  Дорофеева показала спортивный look во время забавного фотосета.

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