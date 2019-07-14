Надя Дорофеева покорила сеть ультрамодным костюмом в стиле милитари

Надя Дорофеева покорила фанатов изящной фигурой и тонким чувством вкуса
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с фанатами новым стильным образом. Поклонники под публикацией артистки написали массу восторженных комментариев. Некоторые отметили, что очки, использованные для образа, находятся с певицей постоянно. Как считают в комментариях, Дорофеева выбрала, как всегда, очень удачный образ. Об этом они написали в Instagram.
"Отличный денек, правда?" – написала Дорофеева в подписи к снимку.
Надя Дорофеева показала новый модный лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники артистки написали массу комплиментов под ее снимком. Некоторые заметили, что певица в последнее время очень часто носит модель очков, изображенную на крайнем фото:
Надя Дорофеева показала новый модный лук (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что ранее улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии.
Ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.
Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.