У тільнику і трусиках: Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка порадувала шанувальників чуттєвими знімками

Надя Дорофєєва може похвалитися стрункою фігурою і точеними формами, які дозволяють співачці носити речі будь-якого стилю і виглядати при цьому витончено і приголомшливо. Хоч у повсякденному житті дівчина віддає перевагу трендовому вбранню в молодіжному стилі і в її гардеробі є чимало одягу оверсайз і суконь вільного крою, на фотосесіях дівчина вражає своєю відвертістю, демонструючи хвилюючі вигини у всій красі.

Зірка вирішила подражнити шанувальників свіжим фотосетом, для якого позувала в тільнику і трусиках з високою лінією талією. Гарячі фото з'явилися на сторінці Наді в Instagram.

Дівчина доповнила образ сексуальної морячки кепкою з вишитими літера. На одному з фото вона кокетливо спустила тільник і залишилася в короткому білому топі і трусиках. На іншому – грайливо позує на яхті, демонструючи довгі стрункі ніжки і плоский животик.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Макіяж знаменитості виконаний в природних тонах, що лише підкреслило її природну красу, а волосся укладене в стильні морські хвилі.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Літо, ну нєє, ми так не домовлялися. Поверни ось це - "блін, як жарко", - поскаржилася вона на погоду.

Шанувальники не змогли відвести погляд від чуттєвої Наді. Вони поспішили повідомити їй коментарях, що дівчина підкорила їх своїм зовнішнім виглядом і формами.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Яка ж ти гарна я просто не можу", "Хочу стати на день Дантесом", "Красуня! Найкраща!", "Блін, як круто!", "Ну, що сказати, як завжди богиня!", "Надя, ти як завжди неймовірна", "Яка гаряча штучка!", "Надя, ви прекрасні", "Шикарна дуже", "Дуже сексуальна", "Ви шикарна дівчина", "Прекрасна!" - писали фолловери.

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва підкорила зухвалим образом в стилі мілітарі. Вона позувала в топі, оголивши плоский животик.

Також щаслива Дорофєєва показала спортивний look під час кумедного фотосету.