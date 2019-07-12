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Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.07.2019 - 11:26
Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица с удовольствием выступает в роли модели

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева увлекается также и модными трнедами- артистка руководит своим концепт-стором, где предлагает стильную и яркую одежду корейских брендов. Она предпочитает спортивный стиль и с удовольствием сама выступает в роли модели и демонстрирует все преимущества подобных образов.

Так, на своей странице в Instagram Надя поделилась забавной и веселой фотосессией в очередном модном look'е. Дорофеева примерила темные лосины с белой полоской сбоку и интересным принтом и объемный черный худи, а дополнила образ черными кроссовками на белой подошве. 

Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессииУлыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

При этом во время съемки артистка явно веселилась - она много улыбалась и принимала забавные позы, а ее волосы эффектно развевались на ветру. К слову, аутфит был предоставлен всемирно известной маркой спортивной одежды.

Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Еще один волшебный день", - прокомментировала исполнительница.

Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчикам очень понравился эффектный образ Нади и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

  • Як можна так гарно виходити на фотках?
  • Какая класснючая, живые фотки всегда круче любой офигенной фотосессии 
  • Ещё одни волшебные фотки
  • Самая красивая
  • Ты - причина улыбаться даже в такие пасмурные и хмурые денёчки
  • Фэшн икона 
  • Стоит посмотреть на улыбку и уровень настроения поднимается до максимума. Спасибо за позитив
  • Красотка
  • Какая конфетка
  • Прекрасна просто
  • Ты опасна это безусловно
 

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева восхитила ярким образом в одной только футболке. "Яркие цвета - ярче жизнь”, - считает солистка “Время и Стекло”. 

Ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке. 

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка. 

 

"Солнышко наше": Надя Дорофеева восхитила ярким образом в одной только футболке "Как отреагируют супруги?" Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом
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