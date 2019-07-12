Улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица с удовольствием выступает в роли модели

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева увлекается также и модными трнедами- артистка руководит своим концепт-стором, где предлагает стильную и яркую одежду корейских брендов. Она предпочитает спортивный стиль и с удовольствием сама выступает в роли модели и демонстрирует все преимущества подобных образов.

Так, на своей странице в Instagram Надя поделилась забавной и веселой фотосессией в очередном модном look'е. Дорофеева примерила темные лосины с белой полоской сбоку и интересным принтом и объемный черный худи, а дополнила образ черными кроссовками на белой подошве.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

При этом во время съемки артистка явно веселилась - она много улыбалась и принимала забавные позы, а ее волосы эффектно развевались на ветру. К слову, аутфит был предоставлен всемирно известной маркой спортивной одежды.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Еще один волшебный день", - прокомментировала исполнительница.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчикам очень понравился эффектный образ Нади и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Як можна так гарно виходити на фотках?

Какая класснючая, живые фотки всегда круче любой офигенной фотосессии

Ещё одни волшебные фотки

Самая красивая

Ты - причина улыбаться даже в такие пасмурные и хмурые денёчки

Фэшн икона

Стоит посмотреть на улыбку и уровень настроения поднимается до максимума. Спасибо за позитив

Красотка

Какая конфетка

Прекрасна просто

Ты опасна это безусловно

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева восхитила ярким образом в одной только футболке. "Яркие цвета - ярче жизнь”, - считает солистка “Время и Стекло”.

Ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.