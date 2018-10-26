"Такой меня видели и слышали только близкие": MamaRika выпустила "очень личный" клип

Коллаж РБК-Украина

Эта песня родилась в тот момент, когда отношения певицы и ее возлюбленного переживали не лучшие времена

Известная певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая недавно назвала топ-5 мест в Украине, которые нужно посетить каждому, выпустила видео на композицию "Зайві".

По ее словам, эта композиция родилась в сложный период отношений между певицей и ее возлюбленным.

"Это очень личная песня, которую я посвящаю своему любимому Сергею. Интересно, что мой саундпродюсер Ваня Клименко создал этот трек именно тогда, когда он был для меня просто жизненно необходимым. Пожалуй, впервые за долгое время я открываю публике свою другую, очень личную сущность, воплощенную в откровенной лирике. Вы видите и слышите меня такой, какой меня видели и слышали только близкие... Не секрет, что в жизни влюбленных встречаются тяжелые этапы... И важнейшим в эти периоды является осознание того, что только вместе вы сможете все преодолеть. Главное - помнить: вас только двое, все остальные - просто "Зайві", - говорит MamaRika.

Видео: YouTube/MamaRika

Текст песни "Зайві":

На тебе дивлюся, і

Неможливо зв'язати слів, слів

Неможливо сказати,

Неможливо зв'язати слів,

Неможливо сказати нічого.

Не питай, не питай мене

Закриємо очі - мовчи

Я не звертаю уваги,

Крім тебе нікого для мене немає

Дякую Богу,

Так сильно хитають мене твої хвилі,

Мабуть ще ніколи мене сильно так не любили.

Усі крім тебе зайві,

Нікого крім тебе немає

Нікого нема, ааа

Усі крім тебе зайві,

Нічого крім тебе,

Мене не тримає так міцно.

Мене не тримає

Нічого крім тебе

На тебе дивлюся,і

Неможливо зв'язати слів, слів

Неможливо сказати, єєєааа

Неможливо зв'язати слів.

Усі крім тебе зайві,

Нікого крім тебе немає

Нікого нема, ааа

Усі крім тебе зайві,

Нічого крім тебе,

Мене не тримає так міцно.

Мене не тримає

Нічого крім тебе.

Напомним, что 26 октября Христина Соловий представила альбом авторских песен "Любий Друг".

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Видео: РБК-Украина