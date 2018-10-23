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Прозаический дебют: известный украинский рокер подался в писатели

Lite » Звезды 23.10.2018 - 17:23
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Сергей Мартынюк уже скоро презентует очень необычную и завораживающую книгу

Вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман. Книга "Капітан Смуток" выйдет в начале ноября в издательстве "Фабула", но уже сейчас она доступна для предзаказа.

"Рассказчик истории, который не произнесет за весь роман ни слова, отправляется со своим единственным другом, который имеет странное прозвище неизвестного происхождения - Пи, в путешествия по Украине. На этом пути героев ждут встречи с придорожными проститутками, коварными бродягами, обиженными на мир художниками, звездами рок-н-ролла, материализованными призраками прошлого и мистическими вспышками будущего. Загадочная цель будет вести героев причудливыми лабиринтами их собственных надежд, страхов и иллюзий, а истинный смысл этого путешествия они постигнут лишь в конце дороги, которая сама - как заново прожитая жизнь", - говорится в аннотации к книге.

Прозаический дебют: известный украинский рокер подался в писатели

Обложка книги (fabulabook.com)

По словам Мартынюка, "Капітан Смуток" - это история, которая непременно должна ворваться в читательские планы украинцев этой осенью.

"Написать свой роман и выдать его было заветной мечтой моих первых десяти! А учитывая, что роман посвящен городу моего детства и, в частности, нашему с вами детству, то это мечта за три", - прокомментировал написал Сергей.

Напомним, ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина

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