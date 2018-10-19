Популярная украинская группа посвятила альбом победам и поражениям

"Фіолет" (фото: пресс-служба группы)

Музыканты говорят, что это альбом для тех, кто из гадких утенков превращаются в героев нашего времени

Популярная украинская группа "Фіолет" выпустила новый альбом. В пластинку "Аurora", работа над которой длилась около двух лет, вошли 11 песен и 3 бонус-трека.

По словам фронтмена группы Сергея Мартынюка, несмотря на разнообразие тем и настроения песен, вошедших в новый лонгплей, в первую очередь он посвящен тем, кто знает, что такое поражение и разочарование, однако несмотря на это не ломается и идет к своей цели.

"Фіолет" (фото: пресс-служба группы)

"Раньше каждый альбом "Фіолет" символизировал для меня начало новой эпохи в жизни группы, в то время как "Aurora" - итог и своеобразная ода нашей юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями изменить мир уже сегодня. Такой себе духовный трамплин к новому периоду жизни, более взрослому и сильному. Альбом "Aurora" я хочу посвятить всем тем, кого еще вчера угнетали в школе и университете, кто знает, что такое поражение и разочарование, но в движении к своим мечтам уже сегодня из гадкого утенка превращается в героя нашего времени, страны, города, школы, класса, улицы, двора и дома. "Aurora" - это символ света наших желаний и идей, ради которых мы готовы творить подвиги и изменять реальность", - говорит Мартынюк.

Сергей является автором всех песен альбома. Он рассказывает, что вдохновение поджидало его в самых неожиданных местах.

"Песни написаны в туровых переездах, фестивальных гримерках, на ночных кухнях друзей, на верхних полках поезда Киев-Луцк и даже на заднем сиденье такси. Их всех объединяет жажда жизни", - отметил музыкант.

Видео: YouTube/fiolet video

Добавим, что в ноябре "Фіолет" отправятся в тур в поддержку альбома "Aurora", который охватит 15 городов и завершится большим концертом в Киеве. Полный график тура можно посмотреть на сайте группы.

Кстати, американский певец и актер выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Напомним, ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина