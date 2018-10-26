Кинематографическая атмосфера: Христина Соловий представила "личный" альбом

Христина Соловий (фото: пресс-служба артистки)

В песнях молодой певицы появилось больше электроники, что придает им большей атмосферности

26 октября Христина Соловий представила альбом авторских песен "Любий Друг".

Этот альбом, по словам артистки, вдохновлен личными историями и воспоминаниями, ностальгией по ним. Саунд альбома наполнен ностальгической кинематографической атмосферой, а лирика чувствительной иронией.

Христина Соловий (фото: пресс-служба артистки)

В альбом вошло 11 песен, три из которых были выпущены отдельными синглами, - "Хто, Як Не Ти", "Fortepiano" и "Шкідлива Звичка".

"Мне трудно определять жанры своих песен. Но мне кажется, что это откровенная альтернатива традиционной поп-музыке в Украине. Несколько отошла от ведущей роли акустической гитары в своей музыке. Появилось больше электроники в песнях. Это придало пространства и атмосферности", - говорит Соловий.

Видео: YouTube/Христина Соловій

Напомним, что 22 октября стартовал всеукраинский тур певицы, который продлится до середины декабря. С деталями можно ознакомиться на официальной странице певицы в Facebook.

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Видео: РБК-Украина