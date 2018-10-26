"Такою мене бачили і чули тільки близькі": MamaRika випустила "особистий" кліп

Колаж РБК-Україна

Ця пісня народилася в той момент, коли відносини співачки та її коханого переживали не кращі часи

Відома співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка нещодавно назвала топ-5 місць, які потрібно відвідати кожному, випустила відео на композицію "Зайві".

За її словами, ця композиція народилася в складний період відносин між співачкою та її коханим.

"Цікаво, що мій саунд-продюсер Ваньок Клименко створив цей трек саме тоді, коли він був для мене просто життєво необхідним. Мабуть, вперше за довгий час я відкриваю публіці свою іншу, дуже особисту сутність, втілену у відвертій ліриці. Ви бачите та чуєте мене такою, якою мене бачили та чули лише близькі… Не секрет, що в житті закоханих трапляються важкі етапи... І найважливішим в ці періоди є усвідомлення того, що тільки разом ви зможете все подолати. Головне - пам’ятати: вас лише двоє, усі решта - просто "Зайві", - говорить MamaRika.

Відео: YouTube/MamaRika

Текст пісні "Зайві":

На тебе дивлюся, і

Неможливо зв'язати слів, слів

Неможливо сказати,

Неможливо зв'язати слів,

Неможливо сказати нічого.

Не питай, не питай мене

Закриємо очі - мовчи

Я не звертаю уваги,

Крім тебе нікого для мене немає

Дякую Богу,

Так сильно хитають мене твої хвилі,

Мабуть ще ніколи мене сильно так не любили.

Усі крім тебе зайві,

Нікого крім тебе немає

Нікого нема, ааа

Усі крім тебе зайві,

Нічого крім тебе,

Мене не тримає так міцно.

Мене не тримає

Нічого крім тебе

На тебе дивлюся,і

Неможливо зв'язати слів, слів

Неможливо сказати, єєєааа

Неможливо зв'язати слів.

Усі крім тебе зайві,

Нікого крім тебе немає

Нікого нема, ааа

Усі крім тебе зайві,

Нічого крім тебе,

Мене не тримає так міцно.

Мене не тримає

Нічого крім тебе.

Нагадаємо, що 26 жовтня Соловій Христина представила альбом авторських пісень "Любий Друг".

Раніше LITE писав про те, що вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман "Капітан Смуток".

Відео: РБК-Україна