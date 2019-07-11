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"Такие домашние": Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра"

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.07.2019 - 12:15
"Такие домашние": Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра"
Светлана Лобода с дочками (фото: .instagram.com/lobodaofficial)

Лобода с дочкой повеселилась с их домашним любимчиком

Светлана Лобода в последнее время стала все больше и чаще уделять драгоценное время семье! Скандальная украинская исполнительница старается проводить как можно больше времени с детьми. И теперь в соцсетях Лободы фото роскошных образов все чаще чередуются с милыми семейными буднями. Кстати, в этом свете многомиллионная армия поклонников Лободы также умиляетсся взрослением ее старшей дочери - Евы, которой в апреле исполнилось 8 лет.

На новых фото Светланы мы вновь видим Еву, а также их домашнего любимчика - белоснежную собачку. Снимки были сделаны среди густой травы, в зелени деревьев. Понятно, что родня отдыхает. На Лободе - длинная белая рубашка, а также шлепанцы. Ева также позирует в ежедневной одежде - розовая футболка, белые лосины и кроссовки. 

“Our beautiful day”, - подписала на английском серию фото Лобода (“Наш красивый день”). 

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial) 

На снимках мама с дочкой дурачатся и играют с собакой. На одном из фото запечатлен момент, как Светлана хочет шлепнуть по попе дочку. 

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial) 

Поклонников Лободы этот пост очень растрогал и умилил. Многие поспешили оставить свои восторженные комментарии: 

  • “Классно пойманы моменты!” - пишет российский шоу-мен Максим Галкин. 
  • “Любимые мои конфетки” 
  • “Такие домашние” 
  • “Счастливые такие! Душа радуется, когда смотрю на этих малышек!” 
  • “Какие солнечные” 
  • “Очень люблю такие домашние фото!)) Прекрасные! Очень рада, что у вас такой хороший день)))” 
  • “Я думала, только мне мама дает по попе, когда хорошее настроение))” 
  • “Этот идеальный день сделала последняя фотография))” 
  • “Солнечные девчонки и малыш Лолооо”

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

Скриншоты комментариев: instagram.com/lobodaofficial 

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

&quot;Такие домашние&quot;: Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью &quot;без фильтра&quot;

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial) 

Как ранее мы писали, Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье.

Также мы сообщали, что до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики. 

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