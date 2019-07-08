ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наконец-то: Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 21:06
Наконец-то: Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду (фото)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода впервые показала лицо своей годовалой дочери

Светлана Лобода, которая является украинской скандальной певицей, впервые  за долгое время показала фотографию своей дочери Тильды. Малышке, как известно, всего годик. Снимок звезда шоу-бизнеса опубликовала на своей странице в Instagram, а также поздравила всех своих поклонников с Днем семьи.

"С днем семьи, любви и верности", - подписала фото Светлана.

Наконец-то: Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду (фото)

Фото: Светлана Лобода со своими двумя дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

На снимке звезда, как обычно, в прекрасной форме. Она позирует в шортах и белоснежной рубашке. Две-малышки дочери - Ева и Тильда нежно прижались к маме.

Поклонники молниеносно отреагировали на такой нежный, семейный снимок. Фанаты называют детей Лободы "сладкими булочками" и пишут комплименты годовалой малышке.

  • Ох, эти сладкие булочки!.
  • Тиля - толстопопик такой.
  • Тильда - такая сладенькая девочка.
  • Сладкие. Так хочется рядом свами видеть сильного заботливого мужчину.
  • Какая малышка, плюшечка, обожаю таких малышей.
  • Прекрасный снимок. Здоровья вам и вашим близким.

Напомним, то ранее Лобода уже показывала снимок малышки-Тильды. Правда, на нем не очень было видно лицо ребенка.

Наконец-то: Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду (фото)Фото: Светлана Лобода с Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что по слухам, которые ходят в сети, отцом маленькой Тильды называют солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. 

Как ранее мы писали, Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье.

Также мы сообщали, что до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики. 

Ничего себе кубики!Лобода засветила шикарный пресс Сладуси: Лобода умилила сеть тревел-фото с дочерью
Новости Украины Лобода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь