ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Такі домашні": Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтра"

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 12:15
"Такі домашні": Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтра"
Світлана Лобода з доньками (фото: .instagram.com/lobodaofficial)

Лобода з донькою повеселилася з їх домашнім улюбленцем

Світлана Лобода останнім часом стала все більше і частіше приділяти дорогоцінний час родині! Скандальна українська виконавиця намагається проводити якомога більше часу з дітьми. І тепер у соцмережах Лободи фото розкішних образів все частіше чергуються з милими сімейними буднями. До речі, в цьому світі багатомільйонна армія шанувальників Лободи також умиляетсся дорослішанням її старшої дочки Єви, якій у квітні виповнилося 8 років.

На нових фото Світлани ми знову бачимо Єву, а також їх домашнього улюбленця - білу собачку. Знімки були зроблені серед густої трави, в зелені дерев. Зрозуміло, що рідня відпочиває. На Лободі - довга біла сорочка, а також шльопанці. Єва також позує в щоденному одязі - рожева футболка, білі футболки і кросівки.

"Our beautiful day", - підписала англійською серію фото Лобода ("Наш гарний день").

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На знімках мама з донькою дуріють і грають з собакою. На одному з фото зображений момент, як Світлана хоче шльопнути по попі доньку.

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальників Лободи цей пост дуже зворушив і розчулив. Багато хто поспішив залишити свої захоплені коментарі:

  • "Класно спіймані моменти!" - пише російський шоумен Максим Галкін.
  • "Мої улюблені цукерки"
  • "Такі домашні"
  • “Такі щасливі! Душа радіє, коли дивлюся на цих крихіток!"
  • "Які сонячні"
  • “Дуже люблю такі домашні фото!)) Прекрасні! Дуже рада, що у вас такий хороший день)))"
  • "Я думала, тільки мені мама дає по попі, коли гарний настрій))"
  • "Цей ідеальний день зробила остання фотографія))"
  • "Сонячні дівчата і малюк Лолооо"

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

Скріншоти коментарів: instagram.com/lobodaofficial

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

&quot;Такі домашні&quot;: Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям &quot;без фільтра&quot;

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.

Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.

Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові "Мої дівчатка": Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою
Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся