"Такі домашні": Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтра"

Світлана Лобода з доньками (фото: .instagram.com/lobodaofficial)

Лобода з донькою повеселилася з їх домашнім улюбленцем

Світлана Лобода останнім часом стала все більше і частіше приділяти дорогоцінний час родині! Скандальна українська виконавиця намагається проводити якомога більше часу з дітьми. І тепер у соцмережах Лободи фото розкішних образів все частіше чергуються з милими сімейними буднями. До речі, в цьому світі багатомільйонна армія шанувальників Лободи також умиляетсся дорослішанням її старшої дочки Єви, якій у квітні виповнилося 8 років.

На нових фото Світлани ми знову бачимо Єву, а також їх домашнього улюбленця - білу собачку. Знімки були зроблені серед густої трави, в зелені дерев. Зрозуміло, що рідня відпочиває. На Лободі - довга біла сорочка, а також шльопанці. Єва також позує в щоденному одязі - рожева футболка, білі футболки і кросівки.

"Our beautiful day", - підписала англійською серію фото Лобода ("Наш гарний день").

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На знімках мама з донькою дуріють і грають з собакою. На одному з фото зображений момент, як Світлана хоче шльопнути по попі доньку.

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальників Лободи цей пост дуже зворушив і розчулив. Багато хто поспішив залишити свої захоплені коментарі:

"Класно спіймані моменти!" - пише російський шоумен Максим Галкін.

"Мої улюблені цукерки"

"Такі домашні"

“Такі щасливі! Душа радіє, коли дивлюся на цих крихіток!"

"Які сонячні"

“Дуже люблю такі домашні фото!)) Прекрасні! Дуже рада, що у вас такий хороший день)))"

"Я думала, тільки мені мама дає по попі, коли гарний настрій))"

"Цей ідеальний день зробила остання фотографія))"

"Сонячні дівчата і малюк Лолооо"

Скріншоти коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.

Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.