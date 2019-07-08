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Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 14:56
Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье
LOBODA (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода, как обычно, дразнит поклонников своими формами

Светлана Лобода (LOBODA) в своем стиле. Скандальная украинская исполнительница очень часто балует свою многомиллионную армию поклонников дерзкими и порой вызывающими образами. К слову, следует отметить, что в последнее время Лодоба находится на пике свой формы. Певица постоянно тренируется, что также время от времени показывает в сети. И очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка (в мае 2019 маленькой Тильде исполнился год).

Поэтому Светлана вполне может позволить себе соблазнительные образы в экстремально коротких и облегающих нарядах – как один из недавних.

Так, на своей instagram-страничке 36-летняя певица опубликовала фото, сделанное в примерочной магазина. Перед зеркалом Лобода позирует в мини-платье черного цвета под кожу. Спереди через все платье проходит молния. Такой наряд выгодно подчеркивает плавные изгибы исполнительницы.

При этом певица решила поинтересоваться у поклонников, стоит ли ей покупать это платье или нет.

"Стала в позу. Платье брать?? И что дальше?)" - пишет Лобода.

Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье

Знойная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Конечно же, поклонники Лободы свою любимицу без внимания не оставили:

  • "А дальше записывать совместную песню с Rammstein"
  • "Такая вы тропикана-женщина"
  • "Как всегда, великолепна! Платье супер!"
  • "Вам очень идет это платье!"
  • "Ну брать конечно!"
  • "Квин, чего тут скажешь?! Бери!"
  • "Слишком вызывающе... Значит, хорошее платье, надо брать!))"
  • "Ну что дальше, что дальше?? Тусить!"
  • "Платье берите и новые туфли к ним ещё подберите!"
  • "А что дальше... тут такое писать нельзя) to be continued ))"

Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики. 

Напомним также, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Скорее всего, это знак, что звезда вскоре выйдет замуж. 

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Новости Украины Лобода
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