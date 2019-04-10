"Такая живая": Джамала восхитила теплым трендовым образом

Известная украинская певица Джамала, которая пожаловалась на "помехи" для стильных экспериментов, порадовала своих поклонников новыми весенними фотографиями. Новые снимки певица разметила на своей странице в Instagram.

Джамала показала фото, где она позирует в зеленом платье, на которое она надела яркую красную курточку. Также на певице можно увидеть красные кроссовки.

"Весна в городе", - подписала свои фото Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии певицы.

"Весна в душе";

"Такая живая";

"Очень хорошо";

"Просто супер";

"Такая прекрасная и стильная";

"Кайф";

"Такая стильная";

"Говори зимним вещам: "Ждите следующего года, если я не забуду".

Напомним, что Джамала умилила трогательными откровениями о сыне. Она заявила, что он стал для нее огромным стимулом во всем. Певица также отметила, что после родов стала более уверенной в себе.

При этом она столкнулась с одной проблемой – молодой маме тяжело оставлять малыша одного, но она говорит, что делает это ради того, чтобы в будущем сын ей мог гордиться.

Ранее сообщалось о том, что Джамала восхитила своих поклонников нежным образом. Певица продемонстрировала фотографии, где она сидит на стуле в белой блузке с широкими рукавами и черных свободных штанах.