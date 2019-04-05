Самая прекрасная: Джамала умилила нежным образом

Джамала продолжает восхищать своих фанов
Известная украинская певица Джамала, которая недавно заинтриговала новым клипом, поделилась со своими поклонниками чувственной фотографией на своей странице в Instagram.
На новом фото Джамала сидит на стуле в белой блузке с широкими рукавами и черных свободных штанах.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Я надеюсь, что у вас замечательный вечер. Хорошего вечера", - написала певица под своей фотографией.
Пользователи сети также прокомментировали последнее фото Джамалы. Стоит отметить, что большинство в восторге от такого образа певицы.
"Вау ты нереально крутой человек, я с каждым днем удивляюсь, какая ты нереально крутая";
"Красавица";
"Спасибо и тебе тоже удачного вечера!"
"Блин вы такая классная просто слов нет, как описать вашу фотку"
"Самая прекрасная, не нахожу слов после ваших таких красивых фотографий";
"Ну, почему такая красивая? Это законно вообще?";
"Привет из Бельгии";
"Спасибо, и тебе тоже удачного вечера".
Напомним, что Джамала очаровала милым атмосферным "пятничным" фото, также написала мотивирующие слова.
Ранее сообщалось о том, что Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности. Поклонники певицы отметили, что им непривычно видеть певицу в таком образе.