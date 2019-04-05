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Самая прекрасная: Джамала умилила нежным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 23:06
Самая прекрасная: Джамала умилила нежным образом
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала продолжает восхищать своих фанов

Известная украинская певица Джамала, которая недавно заинтриговала новым клипом, поделилась со своими поклонниками чувственной фотографией на своей странице в Instagram.

На новом фото Джамала сидит на стуле в белой блузке с широкими рукавами и черных свободных штанах.

Самая прекрасная: Джамала умилила нежным образом

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я надеюсь, что у вас замечательный вечер. Хорошего вечера", - написала певица под своей фотографией.

Пользователи сети также прокомментировали последнее фото Джамалы. Стоит отметить, что большинство в восторге от такого образа певицы.

"Вау ты нереально крутой человек, я с каждым днем удивляюсь, какая ты нереально крутая";

"Красавица";

"Спасибо и тебе тоже удачного вечера!"

"Блин вы такая классная просто слов нет, как описать вашу фотку"

"Самая прекрасная, не нахожу слов после ваших таких красивых фотографий";

"Ну, почему такая красивая? Это законно вообще?";

"Привет из Бельгии";

"Спасибо, и тебе тоже удачного вечера".

Напомним, что Джамала очаровала милым атмосферным "пятничным" фото, также написала мотивирующие слова.

Ранее сообщалось о том, что Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности. Поклонники певицы отметили, что им непривычно видеть певицу в таком образе.

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