"Така жива": Джамала захопила теплим трендовим образом

Відома українська співачка Джамала, яка поскаржилася на "перешкоди" для стильних експериментів, порадувала своїх шанувальників новими весняними фотографіями. Нові знімки співачка разметила на своїй сторінці в Instagram.

Джамала показала фото, де вона позує в зеленій сукні, на яку вона одягла яскраву червону курточку. Також на співачці можна побачити червоні кросівки.

"Весна в місті", - підписала свої фото Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії співачки.

"Весна в душі";

"Така жива";

"Дуже добре";

"Просто супер";

"Така прекрасна і стильна";

"Кайф";

"Така стильна";

"Говори зимовим речам: "Чекайте наступного року, якщо я не забуду".

Нагадаємо, що Джамала умилила зворушливими одкровеннями про сина. Вона заявила, що він став для неї величезним стимулом у всьому. Співачка також зазначила, що після пологів стала більш впевненою в собі.

При цьому вона зіткнулася з однією проблемою – молодій мамі важко залишати малюка одного, але вона каже, що робить це заради того, щоб в майбутньому син їй міг пишатися.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала захопила своїх шанувальників ніжним образом. Співачка продемонструвала фотографії, де вона сидить на стільці в білій сорочці з широкими рукавами і чорних вільних штанах.