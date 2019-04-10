ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джамала пожаловалась на "помехи" для стильних эксперементов

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 13:25
Джамала пожаловалась на "помехи" для стильних эксперементов
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица посетовала на то, что не успела покрасоваться в трендовых обновках

Украинская певица Джамала умеет выглядеть стилно при любых обстоятельвах. Ее лаконичные и запоминающиеся образы всегда вызывают отклик у поклонников, а стильные выходы в свет достойны страниц модных журналов. Звезда не скрывает, что в ее гардеробе есть немало трендовых нарядов, правда, насладиться ними этой весной она не смогла – резкое потепление помешало стильным выходам артистки в демисезонных вещах. Об этом Джамала написала пост в Instagram.

Певица отметила, что внезапно наступавшая весна спутала ее планы на модные выходы. Ей не удалось вытащить из шкафа и "выгулять" львиную долю трендовой верхней одежды, котрая осталась без дела. Певица сопроводила эмоциональный текст милым фото.  Улыбчивая Джамала запечатлена вместе со своим домашним питомцем.

"Твое выражение лица, когда резко потеплело, а ты не успела помодничать. В шкафу висят пальто, тренч и другая модная демисезонная одежда, но это уже не наденешь - на улице +19", - написала она.

Поклонники заверили, что прекрасно понимают певицу, ведь сами оказались в таком же положении, а некоторые из них посоветовали поехать туда, где еще не установилась теплая погода, зато есть возможность покрасоваться в обновках.

Джамала пожаловалась на &quot;помехи&quot; для стильних эксперементов

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вечерами прохладно - не все потеряно", "Ну у нас просто зима, плавно перетекающая в лето. А у меня пальто новое", "Будет еще много весен... Поносим", "Еще обещают дождь и прохладно, так что успеем еще", "Замечательное фото", "Великолепно выглядите", - не удержались от комплементов фолловеры.

Также Джамала сообщила о своих планах – она собирается посетить премьеру украинского фильма "Сквот 32", саундтреком к которому стала ее песня "Крила".

"Сьогодні ввечері збираюсь на прем‘єру українського фільму "Сквот 32", саундтреком до якого стала моя пісня "Крила".  Дуже цікаво спостерігати за вітчизняним кінематографом, за його розвитком. Помічаю, що з`являється все більше українських фільмів різних жанрів - молодіжні, комедійні, історичні, навіть мюзикли", - поделилась она своим мнением.

Джамала пожаловалась на &quot;помехи&quot; для стильних эксперементов

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица обрадовалась тому, что песни украинских артистов стали звучать в отечественном кино, и ей, определенно, нравится наметившаяся тенденция.
"Радію, що пісні українських музикантів звучать у цих фільмах! Monatik у "Давай, танцюй", Сергій Бабкін у "11 дітей з Моршина", Dakh Daughters у "Гуцулка Ксеня" - і це тільки ті, що вийшли нещодавно!" - отметила Джамала.

Ранее Джамала трогательно рассказала о своем главном стимуле в жизни – сыне, который заставляет певицу двигаться вперед.

Кстати, Джамала умилила трендовым нежным луком в объемной блузке и широких брюках.

Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности "Шикарна, как всегда": Джамала оголила плоский животик в ярком наряде (фото)
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь