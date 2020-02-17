"Такая классная": Alyona Alyona в купальнике продемонстрировала позы из йоги

Пышнотелая рэперша похвасталась гибкостью на отдыхе
Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona сбежала от серых зимних будней к океану - артистка наслаждается каникулами на острове Бали в Индонезии. Пышнотелая красотка отлично проводит время и радует поклонников красочными кадрами - так, недавно она поделилась веселыми видео из бассейна. Кроме того, Алена призналась, что в этом райском местечке ей захотелось позаниматься йогой.
Что она и сделала, а результат продемонстрировала на своей странице в Instagram. Рэперша в слитном черном купальнике расположилась на зеленой лужайке и показала несколько эффектных асан из йоги, включая и "собака мордой вниз".
На последнем фото Alyona Alyona просто лежит на коврике на спине, раскинув руки и ноги.
"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокомментировала дерзкие фото артистка.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Подписчики тут же поблагодарили ее за позитив и принялись активно комментировать горячие кадры.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.