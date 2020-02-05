ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.02.2020 - 14:29
Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пышнотелая артистка весело проводит время на Бали

Яркая звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona покорила своими хитами не только своих соотечественников, но и западных критиков. При этом рэперша из Барышевки и не думает останавливаться и регулярно радует поклонников новыми работами - так, уже в первом месяце 2020 года она представила клип на песню «Дикі танці» с прошлогоднего EP «В хаті МА». После чего решила все же немного отдохнуть и улетела на остров Бали в Индонезии.

Алена весело проводит время у бассейна - на своей странице в Instagram она поделилась забавными видеороликами, в которых показала, как резвится в воде. Пышнотелая артистка примерила слитный черный купальник без бретелек, который плотно облегает ее сочные формы.

На одном из видео рэперша весело запрыгивает на розовый надувной матрас, повернувшись к нему спиной.

А на другом - прыгает в бассейн с бортика "бомбочкой", вызывая немаленькие волны.

"Пускаю хвилі", - так и прокомментировала забавные видео Alyona Alyona.

Видео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики остались в восторге от позитива артистки и оставили ей много теплых отзывов, желая также хорошего отдыха.

  • Кайф
  • Крутышка
  • Альона, вы такая чудесная
  • Ты крутая. Нравится все, что ты делаешь
  • Как там у Монатика - «Сегодня я русалка , я создаю волны»
  • Прикольний тюлєнь
  • Красота спасёт мир
  • какая же всё-таки ты Алёна крутая!!!
  • хорошего отдыха!!
  • Какая же ты веселая!! Класс
  • Ну ти і АГОНЬ
  • Днепр трухнуло немного!!!
  • Чисто украинская женщина
  • ти крута! Всім бажаю так кайфувати незалежно від того яка у вас фігура і вага...
  • Ахахахаха ты классная

Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.

Alyona Alyona стала персонажем игры GTA в клипе на сингл "Дикі танці" Уснула в мусоре: Alyona Alyona удивила сеть новым фото
Новости Украины фигураAlyona Alyona
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь