Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пышнотелая артистка весело проводит время на Бали

Яркая звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona покорила своими хитами не только своих соотечественников, но и западных критиков. При этом рэперша из Барышевки и не думает останавливаться и регулярно радует поклонников новыми работами - так, уже в первом месяце 2020 года она представила клип на песню «Дикі танці» с прошлогоднего EP «В хаті МА». После чего решила все же немного отдохнуть и улетела на остров Бали в Индонезии.

Алена весело проводит время у бассейна - на своей странице в Instagram она поделилась забавными видеороликами, в которых показала, как резвится в воде. Пышнотелая артистка примерила слитный черный купальник без бретелек, который плотно облегает ее сочные формы.

На одном из видео рэперша весело запрыгивает на розовый надувной матрас, повернувшись к нему спиной.

А на другом - прыгает в бассейн с бортика "бомбочкой", вызывая немаленькие волны.

"Пускаю хвилі", - так и прокомментировала забавные видео Alyona Alyona.

Видео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики остались в восторге от позитива артистки и оставили ей много теплых отзывов, желая также хорошего отдыха.

Кайф

Крутышка

Альона, вы такая чудесная

Ты крутая. Нравится все, что ты делаешь

Как там у Монатика - «Сегодня я русалка , я создаю волны»

Прикольний тюлєнь

Красота спасёт мир

какая же всё-таки ты Алёна крутая!!!

хорошего отдыха!!

Какая же ты веселая!! Класс

Ну ти і АГОНЬ

Днепр трухнуло немного!!!

Чисто украинская женщина

ти крута! Всім бажаю так кайфувати незалежно від того яка у вас фігура і вага...

Ахахахаха ты классная

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.