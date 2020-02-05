Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне

Пышнотелая артистка весело проводит время на Бали
Яркая звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona покорила своими хитами не только своих соотечественников, но и западных критиков. При этом рэперша из Барышевки и не думает останавливаться и регулярно радует поклонников новыми работами - так, уже в первом месяце 2020 года она представила клип на песню «Дикі танці» с прошлогоднего EP «В хаті МА». После чего решила все же немного отдохнуть и улетела на остров Бали в Индонезии.
Алена весело проводит время у бассейна - на своей странице в Instagram она поделилась забавными видеороликами, в которых показала, как резвится в воде. Пышнотелая артистка примерила слитный черный купальник без бретелек, который плотно облегает ее сочные формы.
На одном из видео рэперша весело запрыгивает на розовый надувной матрас, повернувшись к нему спиной.
А на другом - прыгает в бассейн с бортика "бомбочкой", вызывая немаленькие волны.
"Пускаю хвилі", - так и прокомментировала забавные видео Alyona Alyona.
Видео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Подписчики остались в восторге от позитива артистки и оставили ей много теплых отзывов, желая также хорошего отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, ранее alyona alyona и Джамала иронично и дерзко спели о обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей.