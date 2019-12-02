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С таинственным незнакомцем: alyona alyona эпатировала прозрачным нарядом на M1 Music Awards

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.12.2019 - 09:56
С таинственным незнакомцем: alyona alyona эпатировала прозрачным нарядом на M1 Music Awards
alyona alyona (фото: пресс-служба)

Теперь поклонники певицы обсуждают, с кем же она была на красной дорожке

Главная звезда украинского хип-хопа и музыкальное открытие этого года – рэп-исполнительница alyona alyona впервые приняла участие в премии M1 Music Awards. На красной дорожке перед началом церемонии Алёна появилась в неожиданно откровенном наряде – красном прозрачном платье от неизвестного дизайнера.

Интересно, что вместе с Алёной в таком же костюме был и молодой человек, имя которого пока остается загадкой. Парень Алёны, её друг или, может быть, новый хип-хоп артист? Этого мы пока не знаем.

С таинственным незнакомцем: alyona alyona эпатировала прозрачным нарядом на M1 Music Awards

С таинственным незнакомцем: alyona alyona эпатировала прозрачным нарядом на M1 Music Awards

Фото: пресс-служба артистки

В социальных сетях и в кулуарах премии гадают, что же означал столь неожиданный образ Алёны? Многие сходятся во мнении, что таким образом рэп-артистка привлекает внимание к теме бодипозитива. Самоирония в адрес лишнего веса и своей комплекции не раз прослеживалась и в текстах песен самой Алёны. А одним из последних ее клипов стал социальный проект "Булинг", где она выступила в поддержку всех "непохожих", кто оказывается под давлением сверстников в школе или на улице.

С таинственным незнакомцем: alyona alyona эпатировала прозрачным нарядом на M1 Music Awards

Фото: пресс-служба артистки

Стоит напомнить, что буквально на этой неделе alyona alyona представила новый мини-альбом "В хатi МА", куда вошли уже известные хиты "Мамин суп", "Завтра" и трогательная баллада "Казка", где мы впервые услышали, как Алёна не только читает, но и поет.

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Новости Украины певецкрасная дорожкаAlyona Alyona
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