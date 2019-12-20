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Яркий фит alyona alyona и Джамала: иронично и дерзко об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 13:29
Яркий фит alyona alyona и Джамала: иронично и дерзко об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей
alyona alyona и JAMALA

В новом клипе alyona alyona и Джамала предстают в необычных образах

Алена, чье тело обклеено сотнями комментариев/стикеров. Джамала в непривычном хип-хоп луке. И одержимый «диванный критик», что без устали вторгается в личную жизнь звезд, желая получить их внимание любой ценой.

Известные люди сегодня живут под огромным давлением. В социальных сетях между ними и пользователями нет никаких преград. Каждый пишет, что ему вздумается. Быть «выше этого» не так уж просто. Ежедневно в твой адрес льют сотни комментариев о том, как ты выглядишь, что ты носишь, ешь или пьешь. Люди осуждают, требуют внимания, провоцируют и даже открыто оскорбляют.

alyona alyona feat. JAMALA - Забирай

Понимая, что решить эту проблему невозможно, Alyona alyona и Jamala решили иронично обыграть ее в новом видео. Коллективному образу навязчивого фолловера они предлагают неожиданное решение: «Забирай себе все мои комменты и лайки, не пиши мне в direct свои байки», - читает в экран alyona, меня образы из своих же первых клипов «Голови» и «Вiдчиняй». Постирония в действии!

Яркий фит alyona alyona и Джамала: иронично и дерзко об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей

Яркий фит alyona alyona и Джамала: иронично и дерзко об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей

Джамала идет еще дальше. Она предлагает фолловеру забирать себе все: «клипы, топы, концерты и чарты». Алена тем временем, готовит ему вкусный сэндвич, превращая в блэндере кассетную пленку и наушники в единую съедобную (?) субстанцию.

Яркий фит alyona alyona и Джамала: иронично и дерзко об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей

Впрочем, в финале всех ждет хэппи-энд. Фолловер прижимает к сердцу чемодан чужих вещей, воспоминаний и эмоций. Алену прямо у подъезда ждет приятный развиртуал. Школьники просят автограф в тетрадь и дарят ей за это конфету. Самым загадочным остается последний кадр. Чем не повод активно обсудить его в комментариях?

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