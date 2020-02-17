"Така класна": Alyona Alyona в купальнику продемонструвала пози з йоги

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пишнотіла реперша похвалилася гнучкістю на відпочинку

Зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona втекла від сірих зимових буднів до океану - артистка насолоджується канікулами на острові Балі в Індонезії. Пишнотіла красуня відмінно проводить час і радує шанувальників яскравими кадрами - так, нещодавно вона поділилася веселими відео з басейну. Крім того, Альона зізналася, що в цьому райському містечку їй захотілося позайматися йогою.

Що вона і зробила, а результат продемонструвала на своїй сторінці в Instagram. Реперша в злитному чорному купальнику розташувалася на зеленій галявині і показала кілька ефектних асан з йоги, включаючи і "собака мордою вниз".

На останньому фото Alyona Alyona просто лежить на килимку на спині, розкинувши руки і ноги.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокоментувала зухвалі фото артистка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники тут же подякували їй за позитив і почали активно коментувати гарячі кадри.

Шикарно, всі знаю

Ось остання моя улюблена

П'ята поза,найцікавіша

Така сонячна

Останню моя улюблена поза в йозі

Альона ти маладєц

Бомба

краща

Дуже класна

Постійно практикую позу йоги,як на останньому фото

Агонь

Шавасана це найкраще

Остання поза моя улюблена

Ви такі класні

Реально дуже гармонійна!!!

Обожнюю

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про зворот популярності в епоху соціальних мереж.