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"Так схожа на мамулю": Лобода захопилася донькою Брежнєвої

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 12:53
"Так схожа на мамулю": Лобода захопилася донькою Брежнєвої
Фото: Віра Брежнєва з дочками (instagram.com/ververa)

Співачка порадувала поклонинков рідкісним відео з молодшою дочкою Сарою

Віра Брежнєва досить часто ділиться в мережі фото своєї старшої доньки Соні. Нещодавно дівчина відсвяткувала своє 18-річчя і зіркова мама влаштувала їй сюрприз, несподівано прилетівши в США на кілька днів, щоб відсвяткувати разом це подію. А ось кадрами з молодшою донькою, дев'ятирічною Сарою артистка радує дуже рідко.

Проте днями це сталося і Брежнєва опублікувала цікаве відео з донькою на своїй сторінці в Instagram. Завдяки фільтрам на мамі і доньці ніби надіті великі окуляри. Вони сидять поруч і вдоволено посміхаються на камеру.

"Привіт всім, - каже Віра. - Привіт! - вторить Сара. - А завтра у мене виходить нова пісня, - додає співачка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Відео: (instagram.com/ververa)

У підписі до публікації вона також запропонувала підписникам відгадати назву композиції.

Однією з перших поспішила залишити коментар зоряна колега Брежнєвої - співачка Світлана Лобода.

"Яка класна дівчинка! так схожа на мамулю", - зазначила вона.

&quot;Так схожа на мамулю&quot;: Лобода захопилася донькою Брежнєвої&quot;Так схожа на мамулю&quot;: Лобода захопилася донькою Брежнєвої

Скріншот коментарів: (instagram.com/ververa)

Інші користувачі мережі теж поспішили залишити свої відгуки. Багато згодні, що Сара дуже схожа на маму і старшу сестру.

  • "Ви вже вдома? Приємно бачити поруч з донькою, одне ціле"
  • "Омагад, мій мимиметр зараз зламається, так чого ж ви пупсики такі милі? Самі няшные"
  • "Так давно не бачила Сару, вже не дізналася"
  • "Яка гарна і велика вже Сара !!!! і так схожа і на маму і на Соню!"
  • "Які ви красиві і класні і як же ви схожі:)))"
  • "Доча яка Красуня. Вся в маму!"
  • "Красуні"
  • "Яка у Сари красива посмішка"
  • "Мамина ксерокопія! Милашки"

До речі, нова пісня Віри Брежнєвої називається "Я не свята", а написав її, звичайно ж, її чоловік Костянтин Меладзе.

Нагадаємо, Віра Брежнєва розкрила секрет своєї краси та жіночої привабливості.

Ми також писали, що Віра Брежнєва представила кліп на дуетну пісню "Зла не тримай" з російською співачкою Оленою Північ.

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