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"Так благодарен!" Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)

Lite » Звезды 17.12.2018 - 23:27
"Так благодарен!" Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)
Крейг Дэвид (Фото: facebook.com/CraigDavid)

37-летний певец продал 15 млн альбомов по всему миру, а также получил несколько номинаций "Грэмми"

Популярный британский певец Крейг Дэвид, который 16 декабря выступил с концертом в Киеве, в клубе Stereo Plaza презентовал самое обсуждаемое DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. После яркого концерта поклонники музыканта опубликовали в сети десятки фото и видео.

Сам же артист в своем Instagram поблагодарил украинскую столицу "за всю любовь, которую вы показали мне во время TS5 здесь. Так благодарен!"

&quot;Так благодарен!&quot; Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)

Скрин: instagram.com/craigdavid

Отметим, что 37-летний певец продал 15 млн альбомов по всему миру, а также получил несколько номинаций "Грэмми".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Craig David (@craigdavid)

Видео: instagram.com/craigdavid

&quot;Так благодарен!&quot; Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)Фото: instagram.com/missksenialee

Песня Крейга Дэвида "7 days" оказалась в лучшей десятке  Billboard и была продан тиражом в 4, 5 миллиона экземпляров. 

Выступление Крейга Дэвида в Киеве 16 декабря (видео: instagram.com/tatianarazhyk)

Крейг Дэвид – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Его мать – еврейка, отец – гренадин.

Музыкой он занимается с самого детства. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 млн копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

Выступление Крейга Дэвида в клубе Stereo Plaza (видео: instagram.com/missksenialee)

&quot;Так благодарен!&quot; Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)Фото: Певец привез в Киев свое DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

Выступление Крейга Дэвида в Киеве 16 декабря (видео: instagram.com/accki7)

Певец родился в Англии, в детстве отец научил его играть на гитаре, а в юности Дэвид увлекся музыкой и диджеингом. Уже в 14 лет он стал диджеем на пиратской радиостанции и крутил там пластинки. Свой первый альбом написал в 2000 году, позже о нем узнал весь мир.

Напомним, что 14 ноября мировая легенда Стинг и американский регги-исполнитель Шэгги "взорвали" киевский Дворец спорта

Как сообщалось ранее, популярный украинский актер, шоумен, телеведущий и лидер Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский показал закулисье съемок новогоднего "Вечернего квартала".

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