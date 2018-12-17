"Так благодарен!" Крейг Дэвид в Киеве поразил уникальным шоу (видео)

Крейг Дэвид (Фото: facebook.com/CraigDavid)

37-летний певец продал 15 млн альбомов по всему миру, а также получил несколько номинаций "Грэмми"

Популярный британский певец Крейг Дэвид, который 16 декабря выступил с концертом в Киеве, в клубе Stereo Plaza презентовал самое обсуждаемое DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. После яркого концерта поклонники музыканта опубликовали в сети десятки фото и видео.

Сам же артист в своем Instagram поблагодарил украинскую столицу "за всю любовь, которую вы показали мне во время TS5 здесь. Так благодарен!"

Скрин: instagram.com/craigdavid

Отметим, что 37-летний певец продал 15 млн альбомов по всему миру, а также получил несколько номинаций "Грэмми".

Видео: instagram.com/craigdavid

Фото: instagram.com/missksenialee

Песня Крейга Дэвида "7 days" оказалась в лучшей десятке Billboard и была продан тиражом в 4, 5 миллиона экземпляров.

Выступление Крейга Дэвида в Киеве 16 декабря (видео: instagram.com/tatianarazhyk)

Крейг Дэвид – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Его мать – еврейка, отец – гренадин.

Музыкой он занимается с самого детства. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 млн копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

Выступление Крейга Дэвида в клубе Stereo Plaza (видео: instagram.com/missksenialee)

Фото: Певец привез в Киев свое DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

Выступление Крейга Дэвида в Киеве 16 декабря (видео: instagram.com/accki7)

Певец родился в Англии, в детстве отец научил его играть на гитаре, а в юности Дэвид увлекся музыкой и диджеингом. Уже в 14 лет он стал диджеем на пиратской радиостанции и крутил там пластинки. Свой первый альбом написал в 2000 году, позже о нем узнал весь мир.

Напомним, что 14 ноября мировая легенда Стинг и американский регги-исполнитель Шэгги "взорвали" киевский Дворец спорта.

Как сообщалось ранее, популярный украинский актер, шоумен, телеведущий и лидер Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский показал закулисье съемок новогоднего "Вечернего квартала".

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина