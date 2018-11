"До сих пор плачу от счастья": в сети обсуждают "взрывной" концерт Стинга в Киеве (фото, видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Поклонники не устают благодарить исполнителя за шикарный концерт

Вечером 14 ноября мировая легенда Стинг и американский регги-исполнитель Шэгги "взорвали" киевский Дворец спорта. Несмотря на рекордно высокие цены на билеты, в зале собралось несколько тысяч фанатов Стинга. Корреспондент LITE побывал на мероприятии.

Музыканты появились на сцене под знаменитую песню Englishman in New York и бурные аплодисменты в зале. Сначала они исполнили новые песни из альбома "The 44/876", а потом зажгли зал всемирно известными хитами в новой аранжировке. Среди них – любимые Shape of My Heart, Fields Of Gold, Mr. Boombastic и Hey Sexy Lady. Зрителям настолько понравился концерт, что мировым легендам пришлось дважды выйти на бис!

После мероприятия в сети стали активно обсуждать зажигательное шоу легендарных исполнителей. Под снимком звезды в социальной сети Instagram более трех сотен поклонников поделились своими впечатлениями от концерта.

Стинг в подписи к снимку лаконично поблагодарил публику. Он написал: "Спасибо Киев!".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/theofficialsting

"Я мечтаю побывать на Вашем сольном концерте! Вчера было круто, я до сих пор плачу от счастья... Вы один такой на всей Земле на все времена", "В Киеве действительно была магия вчера!!! У нас живут люди с душой ", "Спасибо вам огромное за то, что дали вчера концерт в Киеве. Мы с супругой получили не забываемые впечатление от вашей команды и вашего друга Шегги. Это было незабываемо", — пишут под фотографией Стинга в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/theofficialsting

Среди фанатов Стинга оказался известный украинский сценарист, телеведущий и автор сценариев студии "95 квартал" Валерий Жидков. В своем Instagram он опубликовал видео с концерта и назвал любимую песню

"Если бы выбирали лучшую песню в мире, и, по какой-то причине, решили спросить меня, я бы отдал свой голос за ЭТУ. Рад, что услышал ее сегодня из первых уст)) Спасибо Стинг, было душевно", – написал он в подписи к видео.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/valeriizhidkov

Видео: (instagram.com/valeriizhidkov)

Корреспондент LITE также побывал на мероприятии и поделился видео с концерта.

Видео: (instagram.com/rbc.lite)

В сети также активно публикуют видеозаписи с масштабного и по-настоящему захватывающего выступления легендарных музыкантов.

Видео: (instagram.com/antipova_ua)

Видео: (instagram.com/yurii_samarskii)

Фото: (instagram.com/gannagudkova)

Фото: (instagram.com/nastia.ps)

Видео: (video.rbc.ua)