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"Такий вдячний!" Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)

Lite » Зірки 17.12.2018 - 23:27
"Такий вдячний!" Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)
Крейг Девід (Фото: facebook.com/CraigDavid)

37-річний співак продав 15 млн альбомів по всьому світу, а також отримав кілька номінацій "Греммі"

Популярний британський співак Крейг Девід, який 16 грудня виступив з концертом в Києві, в клубі Stereo Plaza презентував найобговорюваніше DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. Після яскравого концерту шанувальники музиканта опублікували в мережі десятки фото і відео.

Сам же артист у своєму Instagram подякував українській столиці "за всю любов, яку ви показали мені під час TS5 тут. Такий вдячний!"

&quot;Такий вдячний!&quot; Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)&quot;Такий вдячний!&quot; Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)

Скрін: instagram.com/craigdavid

Зазначимо, що 37-річний співак продав 15 млн альбомів по всьому світу, а також отримав кілька номінацій "Греммі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Craig David (@craigdavid)

Відео: instagram.com/craigdavid

&quot;Такий вдячний!&quot; Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)Фото: instagram.com/missksenialee

Пісня Крейга Девіда "7 days" виявилася в кращій десятці Billboard і був проданий тиражем в 4, 5 мільйона примірників.

Виступ Крейга Девіда в Києві 16 грудня (відео: instagram.com/tatianarazhyk)

Крейг Девід – це гримуча суміш таланту, харизми і успіху. Його мати – єврейка, батько – гренадін.

Музикою він займається із самого дитинства. Після виходу дебютного альбому, який був проданий тиражем 1,5 млн копій в одних тільки США, критики назвали його номером один серед музикантів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ksenia Lee. (@missksenialee)

Виступ Крейга Девіда у клубі Stereo Plaza (відео: instagram.com/missksenialee)

&quot;Такий вдячний!&quot; Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)Фото: Співак привіз до Києва свій DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Andrei Bashkatov (@accki7)

Виступ Крейга Девіда в Києві 16 грудня (відео: instagram.com/accki7)

Співак народився в Англії, в дитинстві батько навчив його грати на гітарі, а в юності Девід захопився музикою і діджеїнгом. Вже в 14 років він став діджеєм на піратської радіостанції і крутив там пластинки. Свій перший альбом написав у 2000 році, пізніше про нього дізнався весь світ.

Нагадаємо, що 14 листопада світова легенда Стінг і американський реггі-виконавець Шеггі "підірвали" київський Палац спорту.

Як повідомлялося раніше, популярний український актор, шоумен, телеведучий і лідер Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав лаштунками зйомок новорічного "Вечірнього кварталу".

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