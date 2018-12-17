"Такий вдячний!" Крейг Девід у Києві вразив унікальним шоу (відео)

Крейг Девід (Фото: facebook.com/CraigDavid)

37-річний співак продав 15 млн альбомів по всьому світу, а також отримав кілька номінацій "Греммі"

Популярний британський співак Крейг Девід, який 16 грудня виступив з концертом в Києві, в клубі Stereo Plaza презентував найобговорюваніше DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. Після яскравого концерту шанувальники музиканта опублікували в мережі десятки фото і відео.

Сам же артист у своєму Instagram подякував українській столиці "за всю любов, яку ви показали мені під час TS5 тут. Такий вдячний!"

Скрін: instagram.com/craigdavid

Зазначимо, що 37-річний співак продав 15 млн альбомів по всьому світу, а також отримав кілька номінацій "Греммі".

Відео: instagram.com/craigdavid

Фото: instagram.com/missksenialee

Пісня Крейга Девіда "7 days" виявилася в кращій десятці Billboard і був проданий тиражем в 4, 5 мільйона примірників.

Виступ Крейга Девіда в Києві 16 грудня (відео: instagram.com/tatianarazhyk)

Крейг Девід – це гримуча суміш таланту, харизми і успіху. Його мати – єврейка, батько – гренадін.

Музикою він займається із самого дитинства. Після виходу дебютного альбому, який був проданий тиражем 1,5 млн копій в одних тільки США, критики назвали його номером один серед музикантів.

Виступ Крейга Девіда у клубі Stereo Plaza (відео: instagram.com/missksenialee)

Фото: Співак привіз до Києва свій DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

Виступ Крейга Девіда в Києві 16 грудня (відео: instagram.com/accki7)

Співак народився в Англії, в дитинстві батько навчив його грати на гітарі, а в юності Девід захопився музикою і діджеїнгом. Вже в 14 років він став діджеєм на піратської радіостанції і крутив там пластинки. Свій перший альбом написав у 2000 році, пізніше про нього дізнався весь світ.

Нагадаємо, що 14 листопада світова легенда Стінг і американський реггі-виконавець Шеггі "підірвали" київський Палац спорту.

Як повідомлялося раніше, популярний український актор, шоумен, телеведучий і лідер Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав лаштунками зйомок новорічного "Вечірнього кварталу".

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Відео: РБК-Україна