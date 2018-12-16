Певец Дэвид Крейг прилетел в Киев: появились первые фото

Фото: Дэвид Крейг (instagram.com/craigdavid)

Британский исполнитель сразу запостил в соцсети фото заснеженной украинской столицы

Культовый британский исполнитель Дэвид Крейг прилетел в Киев и сразу же вдохновился украинской столицей. Артист даст концерт вечером 16 декабря в клубе Stereo Plaza.

Британец с удовольствием дал интервью украинским журналистам, а появился перед СМИ певец весь в черном. Как только Крейг прилетел в Киев - сразу же запостил фото заснеженной украинской столицы в своем Instagram.

"Прекрасный Киев", - лаконично подписал певец фото.

Фото: Киев (instagram.com/craigdavid)

Отметим, что диджей-шоу, которое представляет певец, по его словам, зародилось в Майами. Его концерт называется TS5, в Европе шоу уже побило все рекорды по посещению.

Поселился артист в отеле Fairmont. Как сообщает ТСН, попросил номер полулюкс, но с условием, что в гостинице есть тренажерный зал. Также певец попросил трехразовое питание и никакого фаст-фуда на столе.

Фото: Дэвид Крейг и промоутер Андрей Бакшатов (instagram.com/accki7)

Отметим, что 37-летний певец продал 15 млнальбомов по всему миру и получил несколько номинаций "Грэмми". Его песня "7 days" оказалась в лучшей десятке Billboard и была продан тиражом в 4, 5 миллиона экземпляров.

Певец родился в Англии, в детстве отец науил его играть на гитаре, а в юности Дэвид увлекся музыкой и диджеингом. Уже в 14 лет он стал диджеем на пиратской радиостанции и крутил там пластинки. Свой первый альбом написал в 2000 году, позже о нем узнал весь мир.

Фото: Певец привез в Киев свое DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

Видео: Песня 7 days принесла певцу успех и славу (YouTube)

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