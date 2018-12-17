"Лучший НГ в компании с вами": Зеленский показал закулисье новогоднего "Квартала"

Фото: Владимир Зеленский (youtube.com)

На кадрах показана запись праздничного шоу и его звездные гости

Популярный украинский актер, шоумен, телеведущий и лидер Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который ранее признался, при помощи чего "сбегает от реальности", показал закулисье съемок новогоднего "Вечернего квартала". Артист опубликовал видео на своей странице в Instagram.

На кадрах показана подготовка и запись праздничной передачи, звездные гости шоу, такие как Тина Кароль и MONATIK, а также довольная аудитория зала Национального дворца искусств "Украина".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Новогодний Вечерний Квартал. 3 дня! 3 аншлага! Спасибо! Мы счастливы! 31 декабря смотрите в новогоднюю ночь, Ваш #ВечернийКвартал #квартал95 #kvartal95", - подписал Зеленский ролик.

Скрин: instagram.com/zelenskiy_official

"Сейчас мы будем записывать новогодний "Квартал", который вы увидите 31 декабря", - сказал актер Евгений Кошевой в начале видео.

Видео: instagram.com/zelenskiy_official

В комментариях к посту Зеленского поклонники отмечают, что концерт был великолепный, благодарят "картальщиков" на прекрасное выступление и признаются, что с нетерпением ждут выхода шоу на экраны:

"Ждем!";

"Ребята, вы лучшие, ждем семейное, включая детей 8 и 10 лет!";

"Супер!";

"Были на концерте, очень понравилось, молодцы";

"Ждем с нетерпением, лучший НГ в компании с вами, "Вечерний Квартал"!";

"Вы замечательные";

"Концерт был супер! Молодцы!"...

Скриншот комментариев: instagram.com/zelenskiy_official

Как сообщалось, для украинцев, которые настроены встретить Новый 2019 год с включенным телевизором и следить за праздничным эфиром, но не знают - чему отдать предпочтение - был подготовлен перечень новогодних эфиров.

Также мы писали о том, что популярная актриса из шоу "Вечерний квартал" Елена Кравец опубликовала в сети яркие фото со съемок юмористического шоу "Лига смеха".

Напомним, недавно известная актриса Настя Короткая рассказала о том, как происходили съемки новой комедии от студии "Квартал 95" и как ей пришлось целоваться на съемочной площадке с Владимиром Зеленским.

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Видео: РБК-Украина