Сюрприз от Эминема и реакция Скорсезе: топ-7 самых интересных моментов церемонии Оскар-2020

От выступления Эминема до реакции Мартина Скорсезе - чем запомнился Оскар-2020

92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 прошла в ночь с 9 по 10 февраля. Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Игра в "Джуди" принесла Рене Зеллвегер статуэтку в номинации "Лучшая женская роль". Однако церемония запомнилась не только волнительным объявлением победителей. Редакция LITE предлагает вспомнить топ-7 самых ярких и интересных моментов Оскара-2020.

Критика Сената в победной речи Брэда Питта

56-летний Брэд Питт победил в номинации “Лучший актер второго плана” за роль в фильме “Однажды в… Голливуде”. Получая заветную статуэтку Оскар-2020 Питт произнес короткую благодарственную речь, в которой не обошлось без политики.

Голливудский актер тонко подшутил над импичментом президента США Дональда Трампа. В деле об импичменте Трампа, которое протекает в данный момент, появилась новая резонансная деталь. Газета The New York Times обнародовала заявление бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В своих еще не опубликованных, но уже скандальных мемуарах Болтон рассказывает, что Трамп дал лично ему указание давить на Украину, чтобы получить компромат на своего политического конкурента, экс-вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Демократическая партия США обвиняет Трампа в том, что он воспользовался своими внешнеполитическими преимуществами в виде предоставления финансовой помощи, чтобы решить свои внутриполитические задачи. А именно — преследование оппонента и, по сути, организация иностранного вмешательство в президентские выборы. После заявления Болтона Демократы рассчитывают, что Сенат примет во внимание сведения из его рукописи во время принятия финального решения об импичменте Дональда Трампа.

Благодарственная речь Брэда Питта

Сложившуюся ситуацию в своей речи обыграл Брэд Питт:

“Не пойми откуда взявшийся” Eminem

Организаторы 92-й церемонии Оскар еще задолго до ее старта объявили список звездных гостей. К примеру, зрители знали, что на сцене вручения статуэток Оскар-2020 выступит яркая восходящая звезда Билли Айлиш, а также Элтон Джон, Синтия Эриво, Жанель Монэ и другие. Каким же удивлением для гостей и тысяч зрителей церемонии стало неожиданное появление на сцене рэпера Эминема?!

Full #Eminem performance at the #Oscars pic.twitter.com/v6ZeeJGSPC

Эминем на сцене церемонии Оскар-2020

После видеонарезки самых знаковых музыкальных моментов в фильмах-номинантах, на сцену выбежал Эминем, что поначалу вызвало ступор у собравшихся селебритис. Рэпер исполнил одну из своих самых популярных песен «Lose Yourself», которая получила Оскар за лучшую песню в 2003 году (саундтрека фильма “Восьмая миля”).

В сети сразу же появились мемы на эту тему.

Me when #Eminem comes out at #TheOscars pic.twitter.com/1vuJmdkw8i