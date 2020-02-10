Спагетти с сыром: Кристен Уиг выбрала один из худших нарядов на красной дорожке Оскар-2020

Кристен Уиг в фильме "Марсианин" (постер)

В тройку худших нарядов также попало платье Жанель Монэ и Лоры Дерн

Церемония Оскар-2020 после своих главных победителей однозначно запомнится нарядами с красной дорожки. Десятки селебритис представили публике результат многомесячной подготовки. Все же к самому главному событию в киноиндустрии Голливуда актеры готовятся заранее. Зачастую платья шьются под заказ. Среди блеска и лоска кутюрных нарядов нашлось место и для “традиционного стильного скандала”. Как обычно, модные глядцы подводят итоги, выбирая как лучшие, так и худшие образы красной дорожки Оскар-2020. В этом году в топы “ворвалась” 46-летняя актриса Кристен Уиг, звезда фильма “Марсианин”. Рассматриваем “модный провал” актрисы и учимся на ее ошибках.

Так, перед десятками фотокамер Кристен позировала в платье из новой коллекции Valentino, вдохновленной райским садом и мистическими цветами. Алое платье-футляр украшено шлейфом, а также массивными оборками по бокам. Яркий образ актриса дополнила черными лаковыми перчатками.

Кристен Уиг в платье от Valentino (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

И если на подиуме показа от кутюр такое платье смотрится уместно, то для красной дорожки Оскара - это явно перебор. Модные критики сошлись на том, что в образе слишком много деталей: шлейф, воланы, черные перчатки и золотые туфли, которые однозначно не “дружат” с представленным аутфитом.

В сети наряд актрисы сравнили со спагетти с сыром, а также с каракатицей.

Скриншот поста: instagram.com/robertverdi

Также в “номинацию” худших нарядов киновечера попала американская певица Жанель Монэ в платье от Ralph Lauren. Геометрический образ певицы не гармонировал с дресс-кодом красной дорожки. И вновь повторяется ошибка, которую допустила Кристен Уиг, - перебор с деталями. Платье Жанель Моне украшено и пышной юбкой, и капюшоном, и стразами…

Жанель Монэ в платье от Ralph Lauren (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Скриншот поста: instagram.com/robertverdi

Неожиданно в тройку худших попал образ актрисы Лоры Дерн. Напомним, что Дерн получила статуэтку Оскар-2020 в категории “Лучшая женская роль второго плана” за роль адвоката Норы Фаншоу в картине “Брачная история”.

Лора Дерн в платье Giorgio Armani (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Для красной дорожки Дерн выбрала платье от Giorgio Armani. Однако бледный розовый низ и черный верх с обильным декором слишком контрастировали друг с другом. К тому же актрисе со светлыми волосами и кожей явно лучше было бы отказаться от столь блеклого розового оттенка.