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Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 11:02
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар
Коллаж: www.theringer.com

В этом году список победителей церемонии Оскар произвел фурор

Прямая трансляция 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 состоялась в эфире телеканала «Украина». Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Лучшим фильмом стала картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. По сюжету фильма, семья безработных не желает трудиться и живет за счет шантажа богатых людей, устраивая им подставы. Но однажды, проявив интерес к очередному богатею, они запутываются в неожиданном инциденте.

Статуэтку Оскара-2020 в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Рене Зеллвегер за роль легендарной американской исполнительницы Джуди Гарленд в картине «Джуди». В фильме показаны последние месяцы голливудской звезды, которые лишены глянцевого лоска её прошлого. Джуди злоупотребляет алкоголем и наркотиками, страдает от панических атак и с трудом находит в себе силы выйти на сцену.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Лучшим актером стал Хоакин Феникс. Он получил награду за роль клоуна Артура Флека, который превращается в злодея в картине «Джокер». Фильм рассказывает историю самого опасного и неуловимого преступника Готэм Сити Джокера. О его прошлом ничего и никому не известно, но появившись в городе, он очень быстро смог подняться на вершину преступного мира и стать главным врагом самого Бэтмена.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Хоакин Феникс в фильме "Джокер"

Оскар в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил актер Брэд Питт за роль бывшего дублера Клиффа Бута в картине «Однажды… в Голливуде». Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить роль на съемочной площадке.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Брэд Питт (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Лора Дерн за роль адвоката Норы Фаншоу в картине «Брачная история». Её героиня – акула среди адвокатов по бракоразводным делам в Лос-Анджелесе, которая на собственном опыте хорошо знакома со всеми трудностями развода и готова на всё ради победы в суде.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Лора Дерн (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

  • Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо («Паразиты»).
  • «Лучшая песня» – «(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»).
  • «Лучшая музыка к фильму» – «Джокер»
  • В номинации «Лучший дизайн костюмов» награду получила кинолента «Маленькие женщины».
  • Мастера грима и причесок фильма «Скандал» победили в номинации «Лучший грим и прически».
  • «Лучший документальный полнометражный фильм» – «Американская фабрика».
  • «Лучшая работа художника-постановщика» – «Однажды… в Голливуде».
  • «Лучшая операторская работа» – Роджер Дикинс, работавший над фильмом «1917».
  • «Лучший звуковой монтаж» – «Ford против Ferrari».
  • «Лучшее сведение звука» – «1917».
  • «Лучший иностранный фильм» – южнокорейская лента «Паразиты».
  • «Лучший монтаж» – «Ford против Ferrari».
  • «Лучший анимационный полнометражный фильм» – «История игрушек 4».
  • «Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Волосатая любовь».
  • «Лучший короткометражный документальный фильм» – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)»
  • «Лучшие визуальные эффекты» – «1917».
  • «Лучший короткометражный игровой фильм» – «Окно напротив».
  • «Лучший оригинальный сценарий» – Пон Чжун Хо «Паразиты».
  • «Лучший адаптированный сценарий» – Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).

Как сообщалось ранее, трансляция церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 состоялась в прямом эфире канала «Украина» в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года. Ведущими ночи Оскара на телеканале «Украина» стали лица программы «Зірковий шлях» – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро, а комментировали грандиозное событие ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Юрий Физер.

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