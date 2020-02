Сюрприз від Емінема і реакція Скорсезе: топ-7 найцікавіших моментів церемонії Оскар-2020

Бред Пітт (фото: instagram.com/theacademy)

Від виступу Емінема до реакції Мартіна Скорсезе - чим запам`ятався Оскар-2020

92-я церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 пройшла в ніч з 9 на 10 лютого. Кращим актором був визнаний Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер". Гра в "Джуді" принесла Рене Зеллвегер статуетку в номінації "Краща жіноча роль". Однак церемонія запам'яталася не тільки хвилюючим оголошенням переможців. Редакція LITE пропонує згадати топ-7 найбільш яскравих і цікавих моментів Оскара-2020.

Критика Сенату в переможній промові Бреда Пітта

56-річний Бред Пітт переміг в номінації "Кращий актор другого плану" за роль у фільмі "Одного разу в... Голлівуді". Отримуючи заповітну статуетку Оскар-2020 Пітт виголосив коротку промову, в якій не обійшлося без політики.

Голлівудський актор тонко пожартував над імпічментом президента США Дональда Трампа. У справі про імпічмент Трампа, яка протікає в даний момент, з'явилася нова резонансна деталь. Газета The New York Times оприлюднила заяву колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. У своїх ще не опублікованих, але вже скандальних мемуарах Болтон розповідає, що Трамп дав особисто йому вказівку тиснути на Україну, щоб отримати компромат на свого політичного конкурента, екс-віце-президента США Джо Байдена. Як відомо, Демократична партія США звинувачує Трампа в тому, що він скористався своїми зовнішньополітичними перевагами у вигляді надання фінансової допомоги, щоб вирішити свої внутрішньополітичні завдання. А саме — переслідування опонента і, по суті, організація іноземного втручання в президентські вибори. Після заяви Болтона Демократи розраховують, що Сенат прийме до уваги відомості з його рукопису під час прийняття остаточного рішення про імпічмент Дональда Трампа.

Промова Бреда Пітта

Політичну ситуацію у своїй промові обіграв Бред Пітт:

“Ух ти, спасибі. Це неймовірно, правда неймовірно. Спасибі Академії за цю честь серед усіх можливих. Мені сказали, що у мене є лише 45 секунд на цій сцені — це на 45 секунд більше, ніж Сенат дав на цьому тижні Джону Болтону", — заявив актор. До речі, гострий жарт знайшов відгук серед присутніх на кінопремії.

Eminem, який "не зрозуміло звідки взявся"

Організатори 92-ї церемонії Оскар ще задовго до її старту оголосили список зіркових гостей. Наприклад, глядачі знали, що на сцені вручення статуеток Оскар-2020 виступить яскрава зірка Біллі Айлиш, а також Елтон Джон, Синтія Еріво, Жанель Моне та інші. Яким же здивуванням для гостей і тисяч глядачів церемонії стала несподівана поява на сцені репера Емінема?!

Емінем на сцені церемонії Оскар-2020

Після відеонарізки найбільш знакових музичних моментів у фільмах-номінантів, на сцену вибіг Емінем, що спочатку викликало ступор у присутніх селебрітіс. Репер виконав одну зі своїх найпопулярніших пісень "Lose Yourself", яка отримала Оскар за кращу пісню в 2003 році (саундтреку фільму "Восьма миля").

В мережі відразу ж з'явилися меми на цю тему.

Скріншоти: Twitter

Несподівано зворушлива Біллі Айліш

Виступ 18-літній Біллі Айліш, на відміну від Емінема, не був несподіванкою. І все ж і тут не обійшлося без сюрпризів. На сцені Оскара-2020 Біллі вразила неймовірно зворушливим виступом. Разом зі своїм старшим братом Фіннеасом О'Коннеллом Біллі виконала знакову пісню "Yesterday" групи The Beatles. Композиція стала триб'ютом всім представникам кіноіндустрії, які померли в 2019-2020 роках. Таким чином зал вшанував пам'ять Кобі Брайанта, Ріпа Торна, Аньєс Варда, Дені Айелло, Роберта Фостера, Кірка Дугласа та інших. Під час виступу Біллі на екранах показували портрети померлих акторів і режисерів, супроводжуючи кадрами із знакових ролей або кінокартин.

Біллі Айліш — "Yesterday"

Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Голлівудський красень хоч і не отримав заповітну статуетку в цьому році, але увагу до себе привернути не забув. 45-річний актор прийшов на червону доріжку не з мамою (що стало гарною традицією), а зі своєю коханою — 22-річною аргентинською моделлю Камілою Морроне. Парочка відмовилась робити спільне фото на червоній доріжці. Зате в залі сиділи поряд. Таблоїди відразу ж припустили, що таким чином Ді Капріо ясно дає зрозуміти — у нього з Морроне все серйозно.

Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне на церемонії Оскар 2020

Цікаво, що з 2005 року зірка "Одного разу в... Голлівуді" ще жодного разу не з'являвся на престижному заході з подружкою. В далекому 2005-му коханою Лео була знаменита модель Жизель Бюндхен. Тоді актор був номінований за роль у фільмі "Авіатор".

Найкращий подарунок всіх часів

Американська актриса Лора Дерн отримала статуетку в номінації "Краща жіноча роль другого плану" за роль адвоката Нори Фаншоу в картині "Шлюбна історія". А ви знали, що статуетка Оскар-2020 — це ще і кращий подарунок для актриси? Адже саме 10 лютого Лора святкує день народження, своє 53-річчя.

Лора Дерн (фото: instagram.com/theacademy)

В честь такого подвійного свята Дерн подякувала зі сцени своїх знаменитих батьків-акторів — Дайан Ледд і Брюс Дерн.

“Кажуть, не можна зустрічатися зі своїми кумирами [а інакше вас чекає розчарування]. Але якщо ви щасливчик, то ви отримаєте їх в ролі своїх батьків", — зазначила актриса.

Анни та Ельзи всього світу, єднайтеся!

Ідина Мензел — знаменита бродвейська актриса, яка виконала хіт "Let it Go" у фільмі "Frozen" ("Холодне серце"). Співачка вийшла на сцену, щоб виконати пісню "Into the Unknown" — саундтрек до фільму "Холодне серце 2". Під час виконання Мензел на сцену вийшли інші співачки, які заспівали певну частину пісні на різних мовах — від японської до тайського, від німецького до кастильського.

Відео: instagram.com/brbroadway

"Реакція року" від Мартіна Скорсезе

І найкумедніший момент. Кадр "сонного" кінорежисера Мартіна Скорсезе встиг облетіти весь світ і перетворитися на ведучий "мем Оскара-2020". До речі, кадр був зроблений під час виступу Емінема.

Дивіться також — Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер: як виглядає список переможців 92-ї церемонії Оскар.