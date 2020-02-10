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Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 13:34
Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной
Коллаж: perezhilton.com

Парочка пожелала фотографироваться по отдельности

Леонардо Ди Каприо “грозит” поклонницам наконец избавиться от статуса завидного холостяка. 45-летний голливудский актер привычно никак не комментирует свою личную жизнь. И уже тем более, не выставляет ее на показ. Лишь изредка папарацци удается подкараулить красавчика с его многочисленными пассиями. Но похоже, что ситуация радикально изменилась! Так, во время прошедшей церемонии Оскар-2020 Ди Каприо пришел на красную дорожку не с мамой (что стало хорошей традицией), а со своей возлюбленной. Американские СМИ уже “устали” замечать, что это впервые за 14 лет, когда Леонардо Ди Каприо пришел на красную дорожку престижной кинопремии под руку с возлюбленной. Сопровождала своего звездного кавалера 22-летняя аргентинская модель Камила Морроне.

Итак, звезда фильма “Однажды в Голливуде” решил изменить традиции. Влюбленная парочка вместе сидела в зале, где оглашали победителей. А вот по красной дорожке Леонардо и Камила решили пройтись отдельно. И всячески отказывались позировать вместе на десятки просьб фотографов. Быть может, голливудский красавчик решил дозировано выдавать новости о себе. И “не шокировать” общественность.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне на церемонии Оскар 2020

Таблоиды сразу же предположили, что таким образом Ди Каприо ясно дает понять - у него с Морроне все серьезно. Ведь буквально с 2005 года именитый актер еще ни разу не появлялся на престижном мероприятии с подругой. Отметим, что тогда возлюбленной звезды “Однажды в голливуде” была знаменитая модель Жизель Бюндхен. В далеком 2005 году Лео был номинирован за роль в фильме "Авиатор".

Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Ди Каприо и Морроне на красной дорожке Оскар-2020 (скриншот поста: instagram.com/tresclick)

Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Камила Морроне в платье CAROLINA HERRERA (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

К слову, Леонардо и Камила уже почти два года проверяют свои отношения на прочность. Конечно же, поначалу многие журналисты были уверены, что у актера это роман с “очередной моделью”. Однако теперь актер убеждает в противоположном. Папарацци успели сделать десятки фото пары с их многочисленных свиданий. Быть может, многотысячная армия поклонников Ди Каприо не зря считает, чтона этот раз дело точно дойдет до свадьбы.

Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Ди Каприо и Морроне на одной из прогулок (скриншот поста: instagram.com/freisein.documentary)

Как-то комментируя в интервью журналу Los Angeles Times 23-летнюю разницу в возрасте с Ди Каприо Морроне отметила: “В Голливуде и в мировой истории было немало примеров отношений, когда у пар была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется. Мне тоже было бы любопытно”.

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